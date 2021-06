Britney Spears sagt vor Gericht aus “Traumatisiert, wütend, traurig”

2008 ordnete ein Gericht an, dass Britney Spears wegen psychischen Problemen einen Vormund braucht. Seit Jahren kämpft die Popsängerin dagegen. Bei einer Anhörung sagte sie nun, sie fühle sich von Familie und Managern ausgenutzt.

Von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

Dutzende Britney-Fans haben sich vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles versammelt. Sie warten angespannt auf das, was Popstar Britney Spears drinnen im Gericht per Telefonschalte erzählt.

HR Logo Katharina Wilhelm ARD-Studio Los Angeles

Eigentlich sind Audio-Aufnahmen streng verboten, trotzdem hören die Fans vor dem Gebäude über einen kleinen Lautsprecher mit und jubeln, wenn Britney sich zu Wort meldet. Comedienne Tess Barker hat zusammen mit Barbara Grey dem Podcast "Britney´s Gram" gestartet. In diesem berichtet sie seit vier Jahren kritisch über die Vormundschaft. Barker war im Gerichtssaal und von der ersten Aussage des Popstars geschockt:

Sie hat gesagt, dass sie ausgenutzt wird und gezwungen wurde, in eine psychiatrische Anstalt zu gehen und Lithium zu nehmen. Sie hat von einem Vorfall bei ihrem Auftritt in Las Vegas erzählt. Sie kam die Bühne runter, bekam einen Vertrag von ihrem Manager und ihr wurde gedroht, dass man sie verklagt, wenn sie nicht auf Tour geht.

Anhänger der #FreeBritney-Bewegung versammelten sich vor dem Gericht, um ihr Idol zu unterstützen Bild: EPA

Kontrolle über Finanzen und Privatleben

Die Aussagen der Sängerin stützen das Bild einer Frau, die jahrelang gegen ihren Willen bevormundet wird, so wie es Fans der #FreeBritney-Bewegung seit langer Zeit vermuten. Vater James Spears sowie Anwälte dürfen ihre Finanzen kontrollieren - aber offenbar auch Aspekte ihres Privatlebens, wie Spears vor Gericht aussagte. Das erzählt Barker, die die Aussage live mitverfolgt hat:

Das Schockierendste für mich war, dass es ihr nicht erlaubt wurde, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Sie hat eine Spirale und darf sich diese nicht von einem Arzt entfernen lassen.

Spears' Vater wird für die Rolle als Vormund bezahlt, 16.000 Dollar soll er dafür im Monat erhalten. Zudem wird er finanziell an ihren Gewinnen beteiligt durch Werbedeals oder Konzerte.

"Sie soll frei sein"

Allerdings tritt Britney seit 2020 nicht mehr auf, auch aus Protest gegen die Vormundschaft Sie fühlt sich offenbar finanziell ausgenutzt durch den Vater. Ihr Vermögen wird auf etwa 50 Millionen Dollar geschätzt.

Viele Fans haben sich vor dem Gerichtssaal positioniert, halten Schilder hoch, auf denen "Free Britney" steht. Martin Gomez hat eine lebensgroße Britney-Figur dabei. Er fordert wie viele vor Ort, dass die Sängerin keinen Vormund mehr hat:

Sie soll frei sein, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das was alle von uns verdienen und sie seit 13 Jahren nicht hat. Das ist verrückt!

Im Netz kursieren viele Theorien, wie es Britney in ihrem Zuhause gehen könnte, dass sie dort gefangen gehalten wird. Barker fühlt sich jedenfalls nun bestätigt - in ihrem Podcast hatten sie angeprangert, dass viele Dinge in Britney Spears Leben gegen ihren Willen geschehen.

Es ist surreal, dass wir Recht hatten. Wir wurden für verrückt erklärt, ebenso Britney, aber wir waren nicht die Verrückten!

Das Gericht soll nun über die Vormundschaft entscheiden, ein nächster Termin ist für den 14. Juli geplant.