Sieben Anträge lagen auf dem Tisch - und viele fielen durch. Der Antrag, den Brexit zu verschieben, fand keine Mehrheit. Das Parlament sprach sich aber für einen Austritt mit Abkommen aus - und für Nachverhandlung zur Irland-Frage.

Das britische Parlament will die Garantie einer offenen Grenze in Irland im Brexit-Deal neu verhandeln. Die Abgeordneten votierten mehrheitlich für einen Vorstoß mehrerer konservativer Abgeordneter, der die Zustimmung des Parlaments zum Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May von erfolgreichen Nachverhandlungen mit der EU abhängig macht.

Das britische Unterhaus hatte sich davor gegen No-Deal-Brexit ausgesprochen. Die Abgeordneten stimmten für einen Antrag, der einen ungeregelten Austritt ausschließen soll. Dabei wird allerdings nicht aufgeführt, wie die Regierung dies verhindern soll.

Zuvor hatte sprach sich das Parlament gegen ein Gesetzgebungsverfahren zur Verschiebung des EU-Austritts aus. Die Abgeordneten votierten mehrheitlich gegen einen Vorstoß der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper, den Brexit per Gesetzgebungsverfahren aufzuschieben, sollte bis Ende Februar kein Austrittsabkommen ratifiziert sein.

Auch ein entsprechender Antrag der Labour-Abgeordneten Rachel Reeves fand keine Mehrheit.

Antrag des Labour-Chefs abgelehnt

Zu Beginn der Abstimmung erhielt zunächst der Antrag von Labour-Chef Jeremy Corbyn über eine engere Bindung an die EU nach dem Brexit und ein zweites Referendum keine Mehrheit. Mit dem Ergebnis war bereits gerechnet worden. Corbyn forderte unter anderem eine Mitgliedschaft in der Europäischen Zollunion. Er wollte damit einen ungeordneten Brexit verhindern.

Auch der Vorschlag der schottischen Nationalpartei SNP für einen Verbleib Schottlands in der EU trotz Brexit lehnte das Unterhaus ab. Der von Fraktionschef Ian Blackford eingebrachte Antrag sah zudem eine Verschiebung des EU-Austritts vor, genauso wie der Antrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper.

EU schließt Neuverhandlungen aus

In ihrer Rede im Unterhaus hatte May zuvor angekündigt, das Brexit-Abkommen mit der EU wieder aufschnüren zu wollen. Nach der Ablehnung des Brexit-Deals bei der Abstimmung Mitte Januar müssten nun die Bedenken der Abgeordneten zum Nordirland-Backstop berücksichtigt werden, sagte sie. Dazu sei "eine bedeutungsvolle und rechtlich bindende Veränderung am Austrittsabkommen" notwendig.

Die EU hatte Nachverhandlungen wiederholt ausgeschlossen. Sehr deutlich wurde erneut Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Das Brexit-Abkommen sei "die bestmögliche Vereinbarung und nicht verhandelbar", sagte er bei einem Gipfel der Mittelmeer-Anrainerstaaten in Zypern. Die britische Regierung müsse nun schnell ihre Pläne für die nächsten Brexit-Etappen vorlegen, um einen "Austritt ohne Abkommen, den niemand wünscht, aber auf den wir uns trotzdem vorbereiten müssen, zu vermeiden".

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. Januar 2019 um 17:00 Uhr.