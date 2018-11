Könnte Großbritannien den Austritt aus der EU einfach wieder zurücknehmen? Darüber verhandelt ab heute der Europäische Gerichtshof - und die Zeit drängt.

Von Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion

Wenn diese Frist abgelaufen ist - also am 29. März 2019 - tritt Großbritannien automatisch aus der EU aus; unabhängig davon, ob bis dahin ein Austrittsabkommen abgeschlossen ist oder nicht.

Das regelt der Artikel 50 des EU-Vertrags. Jeder Mitgliedsstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der EU auszutreten. Diesen Beschluss muss der Mitgliedsstaat dem EU-Rat mitteilen, was Großbritannien am 29. März 2017 getan hat. Ab diesem Datum läuft eine Zweijahresfrist, während der ein Austrittsabkommen ausgehandelt werden kann.

Am Dienstag wird in Luxemburg nur verhandelt. Allerdings wird die Sache in einem beschleunigten Verfahren behandelt. Ein Urteil wird noch vor Weihnachten erwartet. Damit das Urteil für die Kläger überhaupt noch relevant ist, müsste es vor der Abstimmung im britischen Unterhaus gefällt werden - und die wird wohl am 11. Dezember stattfinden. Viel Zeit bleibt den Luxemburger Richtern also nicht.