In seiner Rede kurz vor dem EU-Austritt hat Großbritanniens Premier Johnson die Chancen betont, die der Brexit biete: Er sprach von einem "Moment der Erneuerung und des Wandels" - und will das Land nun einen.

Kurz vor dem Brexit hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson eine Rede veröffentlicht, in der er das historische Ereignis als Neuanfang für sein Land feierte.

"Es ist ein Moment der echten nationalen Erneuerung und des Wandels", sagte er laut vorab verbreitetem Redetext in einer Videobotschaft, die um 23.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht werden sollte. Seine Aufgabe sei es nun, das Land zu einen und voranzubringen.

Freihandelsabkommen mit EU angestrebt

Johnson kündigte an, bereits am Montag in einer weiteren Rede seine Verhandlungsziele für die anstehenden Gespräche über die zukünftige Beziehung zur EU vorzustellen. Einem Bericht des "Daily Telegraph" zufolge zielt er darauf, Großbritannien von EU-Regeln zu lösen - auch wenn er dafür Handelsschranken wie Zölle in Kauf nehmen muss.

Einem Regierungssprecher zufolge will Johnson hingegen ein Freihandelsabkommen mit der EU nach dem Vorbild Kanadas aushandeln - entsprechende Pläne habe er bei einer Sondersitzung des Kabinetts am Freitag vorgestellt.

Empfang in 10 Downing Street

Um Mitternacht kontinentaler Zeit tritt das Vereinigte Königreich offiziell aus der Europäischen Union aus. Anders als in den zurückliegenden Wochen geplant, verzichtete die britische Regierung auf pompöse Feierlichkeiten: Der Parliament Square in London war mit britischen Flaggen geschmückt, an den Regierungssitz in der 10 Downing Street war ein Countdown projiziert. Bei einem Empfang in der Downing Street sollten englischer Schaumwein und britische Spezialitäten gereicht werden.

Brexit-Befürworter feiern auf dem Parliament Square in London vor dem EU-Austritt.

Farages Brexit-Partei feiert vor Parlament

Nigel Farage, Gründer und Vorsitzender der Brexit-Partei, feierte hingegen ausgelassener: Die Initiative "Leave means Leave" organisierte ein Fest vor dem Parlament, bei dem Union-Jack-Fahnen geschwenkt und die Nationalhymne "God save the Queen" abgespielt werden sollten. Ein Feuerwerk wurde Farage allerdings untersagt, denn Alkoholkonsum ist auf dem Platz grundsätzlich nicht erlaubt - dennoch waren etliche Festteilnehmer betrunken.

Ihre Einstellung gegenüber der EU brachten die Anwesenden deutlich zum Ausdruck: Erwachsene animierten Kinder, auf im Matsch liegende EU-Flaggen zu springen, und klatschten ihnen Beifall.

Die EU-Abgeordneten der Brexit-Partei hatten schon am Freitagmorgen ihren "Brexodus" aus Brüssel begangen: "Heute ist der Tag, an dem Großbritannien nach mehr als 40 Jahren wieder frei wird", sagte die Abgeordnete Ann Widdecombe.

Ende einer Ära: Vor dem europäischen Parlament wird die britische Flagge eingeholt.

Flaggen-Diplomatie in Brüssel

Vom EU-Ratsgebäude und den EU-Parlamentssitzen in Brüssel und Straßburg wurde schon etliche Stunden vor dem Brexit die Flagge des Vereinigten Königreichs eingeholt - die "britische Mission in Brüssel", wie sich die bisherige Vertretung Londons bezeichnet, holte ihrerseits die EU-Flagge ein. Am Sitz der schottischen Regierung in Brüssel wurde wiederum eigens die Europafahne gehisst.