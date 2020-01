Das EU-Parlament hat dem Austritt Großbritanniens zugestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten sich mit einem gemeinsamen Lied - manch einem standen Tränen in den Augen.

Von Astrid Corall, ARD-Studio Brüssel

Vor dem Europaparlament in Brüssel empfing ein Dudelsackspieler die Abgeordneten mit der Europa-Hymne. Einige hatten Tränen in den Augen, ist doch der Austritt der Briten aus der EU nun besiegelt. Kurz zuvor hatten die Parlamentarier - viele schweren Herzens - dem Scheidungsvertrag zugestimmt.

Dann waren die meisten aufgestanden, hatten sich an den Händen gehalten und gemeinsam gesungen. Es war ein emotionaler, wehmütiger Abschied der britischen Abgeordneten aus dem EU-Parlament.

Auch Richard Corbett muss es verlassen. Der Labour-Politiker hat schon vor einigen Tagen begonnen, im Büro seine Umzugskisten zu packen. Dort zeigt der 65-Jährige auch einen rot-blauen Schal, den vor allem Sozialdemokraten in Brüssel derzeit tragen. An einem Ende ist die EU-Flagge zu sehen, am anderen die britische. Dazwischen der Schriftzug: Always United. Immer vereint.

"Wir verlassen Freunde und Kollegen, die diese Traurigkeit zum größten Teil teilen", sagt er. "Es gab eine Menge Umarmungen und Tränen, nicht nur von den britischen Abgeordneten, sondern auch von den anderen."

In die Trauer mischt sich bei Corbett, der 24 Jahre im Europaparlament saß, aber auch Wut. Nie hätte es zum Brexit kommen dürfen, sagt er.

Tränen zum Abschied: EU-Parlament billigt Brexit-Vertrag mit großer Mehrheit

tagesschau 20:00 Uhr, 29.01.2020, Markus Preiss, ARD Brüssel





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-653593~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Abschied nach 47 Jahren

Am Freitag werden die Briten die EU nach 47 Jahren verlassen. Ein Schritt, den manche aber auch gut finden. Allen voran die Abgeordneten der Brexit-Partei, zu der auch Belinda de Lucy gehört.

Sie sitzt in ihrem fast leeren Büro und nennt die EU undemokratisch. Der Moment sei gekommen, an dem das demokratische Votum der kleinen Leute umgesetzt werde, meint sie. Es fühle sich gut an und man stehe auf der richtigen Seite der Geschichte.

Mit de Lucy und Corbett verlieren 71 weitere Abgeordnete ihr Mandat. Das EU-Parlament wird danach verkleinert. 27 freiwerdende Sitze gehen an Mitgliedstaaten, die derzeit noch unterrepräsentiert sind.

Eine der Nachrückerinnen ist Miriam Lexmann aus der Slowakei. Obwohl sie vom Austritt der Briten profitiert, nennt auch sie ihn einen traurigen Moment für die EU. Sie habe aber in den vergangenen Monaten realisiert, dass der Brexit nicht mehr aufzuhalten ist.

Deshalb guckt sie längst nach vorn: "Am besten ist es, die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich so zu gestalten, dass sie trotz des Brexits so gut wie möglich sind", sagt sie.

Ungewisse Zukunft

Während Lexmann sich nächste Woche auf den Weg nach Brüssel macht, werden die britischen Abgeordneten und ihre Assistenten morgen ihre Büros endgültig verlassen. So manche schauen in eine ungewisse Zukunft.

Auch Corbett weiß noch nicht, was er macht, erstmal wird er eine Pause einlegen. Die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien - die aber wird er sich ganz genau anschauen.