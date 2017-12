Der britischen Premierministerin May fiel die Rückkehr aus Brüssel diesmal leicht - der erste Brexit-Deal mit der EU fand viel Zustimmung in London, die meisten Brexit-Hardliner schwiegen. Von einer Seite kam harsche Kritik.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Gleich reihenweise gratulierten britische Minister heute im Radio, im Fernsehen und auf Twitter der konservativen Premierministerin Theresa May zu ihrem Verhandlungserfolg in Brüssel. Das Kabinett demonstrierte Einigkeit, obwohl darin sowohl Befürworter eines harten, als auch eines weichen Brexit sitzen. May selbst zog sich nach der Rückkehr von ihrem nächtlichen Brüssel-Trip alsbald in ihren Wahlkreis zurück.

In den Chor der Gratulanten stimmte auch die pro-Tory-Innenministerin Amber Rudd ein: "Ich bin hocherfreut, dass wir die erste Phase abgeschlossen haben. Es hat sich gezeigt, dass wir unter der Führung von Theresa May erfolgreiche Verhandlungen führen können und einen wichtigen Schritt getan haben Richtung Austritt aus der EU."

Durchbruch in Brexit-Verhandlungen

Eine Brexit-Rechnung über bis zu 45 Milliarden Euro, eine Rolle für den Europäischen Gerichtshof lange nach dem Ausstieg 2019, de facto Drinbleiben im Binnenmarkt und der Zollunion während einer Übergangszeit - und dabei müssen Regularien geschluckt werden, die Brüssel oktroyiert: Die Brexit-Hardliner bei den Konservativen werden über all diese Zugeständnisse ihrer Premierministerin alles andere als amüsiert sein. Sie schweigen aber, noch.

Anders als der Europa-Abgeordnete Nigel Farage, ehemaliger Chef der Anti-EU-Partei UKIP: "Was für eine absurde Situation: Die britische Premierministerin muss mitten in der Nacht losfliegen, um drei nicht gewählte Menschen zu treffen, die sagen: ‚Toll gemacht, May, Du hast all unsere Forderungen erfüllt. Jetzt können wir in die nächste Phase eintreten.‘ Das ist demütigend. Wir sind vollkommen eingeknickt."

Eine gute Wortwahl für die inner-irische Grenze

Der Deal mit der EU kam nur zustande, weil May zur inner-irischen Grenze eine Wortwahl fand, die auch Arlene Foster befriedigt. Sie ist Chefin der nordirischen Protestanten-Partei DUP, auf deren Unterstützung Mays Minderheitsregierung angewiesen ist. London verpflichtet sich einerseits, dass es keine harte Grenze zur Republik Irland - keine Checks, keine Kontrollen dort - geben wird. Andererseits verspricht sie, dass Nordirland keinen Sonderstatus innerhalb des Vereinigten Königreichs haben soll. Es ist der Versuch der Quadratur des Kreises.

Der irische Premierminister Leo Varadkar ist aber fürs Erste zufrieden und versucht, allen Großbritannien-treuen Nordiren die Angst zu nehmen: "Ich möchte Ihnen versichern, dass die irische Regierung keine Geheimagenda hat. Wir wollen nicht den Brexit als Mittel zum Zweck nutzen, um ein vereinigtes Irland zu erreichen. Wir wollen Brücken bauen, keine Grenzen. Wir wollen, dass die Bewegungsfreiheit und der Handel sich so fortsetzen wie in den vergangenen 20 Jahren."

Bettina Scharkus, ARD Brüssel, zu den Brexit-Verhandlungen

Der Teufel in den Brexit-Verhandlungen stecke weiter im Detail, kommentierte die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon den Durchbruch. Ihr wäre es nur recht, wenn am Ende das ganze Land Mitglied des Binnenmarktes und der Zollunion bliebe. So weit geht die Labour-Opposition bisher nicht. Ihr Brexit-Sprecher Keir Starmer sagte zu Mays Zwischenergebnis: "Es ist gut, dass die Gespräche jetzt weitergehen und ich hoffe, dass das Chaos der jüngsten Vergangenheit nun aufhört. Wir wollten eigentlich schon vor zwei Monaten an diesem Punkt sein. Jetzt muss sich die Premierministerin darauf konzentrieren, eine Übergangsphase zu verabreden. Das muss sofort losgehen."

Dies war also in den Brexit-Verhandlungen - sofern der EU-Gipfel nächste Woche grünes Licht gibt - der erste Streich. Doch der zweite folgt sogleich: Denn nun geht’s ans Eingemachte: die künftigen Wirtschaftsbeziehungen. Dabei wird sich zeigen, wie hart oder soft der Brexit ausfallen wird.

