Das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens hat die letzte parlamentarische Hürde genommen. Das britische Oberhaus verabschiedete es. Nun fehlt nur noch die Unterschrift der Queen, damit es in Kraft treten kann.

Das britische Oberhaus hat das Gesetz zur Verhinderung des No-Deal-Brexit verabschiedet. Es sieht eine Verschiebung des für Ende Oktober geplanten EU-Austritts bis Ende Januar vor, falls es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf ein Abkommen geben sollte. Nach der Zustimmung des Oberhauses muss das Gesetz nun noch von Königin Elizabeth II. unterzeichnet werden.

Der Gesetzentwurf hatte am Mittwoch gegen den Willen von Premierminister Boris Johnson alle drei Lesungen im Unterhaus passiert.

Opposition lehnt Neuwahl Mitte Oktober ab

Kurz vor der Entscheidung des Oberhauses hatten die britischen Oppositionsparteien eine von Johnson angestrebte Neuwahl Mitte Oktober abgelehnt. Damit musste der umstrittene Premierminister binnen weniger Stunden eine ganze Reihe von Niederlagen einstecken.

Bei einem ungeregeltem Brexit ("No Deal") drohen der Wirtschaft in Großbritannien aber auch in vielen verbleibenden EU-Staaten schwere Einbußen. Aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wäre ein No-Deal Ende Oktober für Deutschland aber weniger schlimm als eine erneute Verschiebung.

Die erwartbaren Kosten für die Bundesrepublik seien mittel- bis langfristig eher gering, deutsche Verbraucher kaum betroffen und Chaos vermeidbar, sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur.