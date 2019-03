Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien hält die US-Flugaufsicht die Maschinen vom Typ Boeing 737 Max 8 trotz weltweiter Sicherheitsbedenken weiter für flugtauglich. Der Hersteller bemüht sich um Schadensbegrenzung.

Die amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA hält den Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8 ungeachtet des Absturzes zweier Maschinen weiter für flugtauglich. Gleichzeitig fordert sie den Flugzeugbauer zu Änderungen an Maschinen dieses Typs auf. Nötig seien unter anderem Änderungen an der Software und am Kontrollsystem MCAS.

Damit kam die US-Behörde zu einem anderen Schluss als beispielsweise ihre Kollegen in China. Dort hatte die Luftfahrtaufsicht CAAC am Montag die heimischen Fluggesellschaften aufgefordert, ihre knapp 100 Maschinen des Boeing-Typs 737 Max 8 vorerst nicht mehr einzusetzen.

Auch Äthiopien und Indonesien erließen ein Startverbot für den Flugzeugtyp, der erst seit 2017 ausgeliefert wird. Zwei dieser Maschinen waren in den beiden Ländern kurz nach dem Abheben abgestürzt - zwischen beiden Unglücken lagen nur etwa sechs Monate. In Äthiopien starben am Sonntag 157 Menschen.

Michael Immel, HR, zum Flugzeugabsturz in Äthiopien

"Meist Verkettung von Fehlern" ARD-Verkehrsexperte Michael Immel warnte vor voreiligen Schlüssen. Die Untersuchung zu dem Absturz in Indonesien sei noch nicht abgeschlossen. Die Frage, ob es ein Kontrollproblem gegeben habe, müsse nun erörtert werden. Es gebe meist nicht immer nur den einen Fehler. Meist sei es ein Verkettung von Fehlern, "und die führen dann in der Summe zu einem Unglück".

Boeing: 737 Max 8 ist sicher

Boeing teilte mit, man werde die Untersuchungen der Absturzursachen unterstützen. Nach Angaben des Konzerns wurden über 370 Maschinen dieses Typs an 47 Kunden ausgeliefert. Mehr als 5000 weitere sollen bestellt sein.

Angesichts des zunehmenden Drucks auf Boeing nannte Firmenchef Dennis Muilenberg das Unglück vom Sonntag in einer Email an die Mitarbeiter der Fluggesellschaft "besonders herausfordernd," weil es so kurz nach dem Absturz von Indonesien passiert sei. Gleichzeitig sei sein Unternehmen weiter von der Sicherheit des Flugzeugtyps "überzeugt". Seit ihrer Zertifizierung und Inbetriebnahme hätten Flugzeuge der Max-Familie hunderttausende Flüge sicher absolviert.

Meistverkauftes Verkehrsflugzeug weltweit Die Boeing 737 ist das meistverkaufte Verkehrsflugzeug weltweit, die 737 Max ist das neueste Modell. Nach dem Erstflug im Januar 2016 hatte der US-Flugzeugbauer vor zwei Jahren die ersten Maschinen der Version Max 8 mit besonders spritsparenden Motoren ausgeliefert. Daneben gibt es noch die Versionen Max 7, 9 und 10, die allerdings deutlich weniger beliebt sind.

US-Behörden setzen Boeing unter Druck

Die US-Verkehrsministerin Elaine Chao kündigte an, die FAA werde sofort Maßnahmen einleiten, sollten bei den anstehenden Untersuchungen Sicherheitsrisiken entdeckt werden. Man nehme "diese Zwischenfälle, diese Unfälle" sehr ernst. Experten werten nun den Flugschreiber der am Sonntag in Äthiopien abgestürzten Maschine aus. Auch die Untersuchungen zum Unglück in Indonesien laufen noch.

Der Aktienkurs des Boeing-Konzerns war am Montag um rund fünf Prozent abgerutscht.

Nach zweitem Flugzeugabsturz: Boeing gerät mit Flugzeugtyp 737 Max 8 unter Druck

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 11. März 2019 um 19:00 Uhr.