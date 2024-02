Drohnenangriff US-Militär tötet irakischen Milizkommandeur Stand: 08.02.2024 09:13 Uhr

Vergeltungsangriff nach der Attacke auf einen Stützpunkt in Jordanien: Das US-Militär hat in Bagdad mit einer Drohne ein Fahrzeug angegriffen und dabei einen Kommandeur der proiranischen Hisbollah-Miliz getötet.

Bei einem US-Drohnenangriff im Irak wurden ein Kommandeur und zwei weitere Mitglieder der von Iran unterstützten Kataib Hisbollah getötet. Das teilte das US-Militär mit. Sie wurden auf einer Hauptverkehrsstraße im Osten Bagdads angegriffen. Der getötete Kommandeur Abu Bakir al-Saadi soll für Operationen in Syrien zuständig gewesen sein.

Im Januar waren drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in der Nähe der jordanisch-syrischen Grenze getötet worden. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums gab es Hinweise darauf, dass Kataib Hisbollah in den Angriff verwickelt war.

US-Präsident Joe Biden kündigte danach an, der Tod der US-Soldaten werde nicht ohne Folgen bleiben.

Immer wieder Gefechte zwischen Milizen und US-Truppen

Die USA hatten bereits am vergangenen Wochenende vom Iran unterstützten Gruppen im Irak und in Syrien angegriffen. Im Januar wurde ein hochrangiger Milizenführer im Zentrum Bagdads bei einem US-Drohnenangriff getötet. Auch dies stand nach Angaben der US-Regierung in Zusammenhang mit Angriffen auf US-Streitkräfte in der Region.

Im Irak und in Syrien kommt es seit Beginn des Gaza-Krieges fast täglich zu Gefechten zwischen vom Iran unterstützten Milizen und US-Truppen.