Nahost-Krieg Israel bestätigt Tod von dritthöchstem Hamas-Funktionär Stand: 27.03.2024 01:45 Uhr

Die israelische Armee hat den Tod eines hochrangigen Anführers der Hamas bestätigt. Marwan Issa sei bei einem Angriff der israelischen Luftwaffe im Gazastreifen vor zwei Wochen getötet worden.

Israels Armee hat die Tötung des dritthöchsten Hamas-Führers im Gazastreifen, Marwan Issa, bei einem Luftangriff vor zwei Wochen bestätigt. "Wir haben alle Geheimdienstinformationen überprüft und die Gewissheit erlangt", sagte Armeesprecher Daniel Hagari.

Issa und ein weiterer Hamas-Führer seien bei einem "komplexen und präzisen Angriff" der israelischen Luftwaffe getötet worden. Israel hatte vor zwei Wochen über den Angriff seiner Luftwaffe auf einen Tunnel berichtet, in dem es Issa vermutet hatte, hatte aber damals seinen Tod noch nicht bestätigen können.

Der Angriff sei auf Grundlage von Informationen des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet erfolgt. Vor acht Tagen hatte der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan gesagt, dass die israelische Armee Issa getötet habe. Es handelt sich um den höchstrangigen Hamas-Vertreter, der seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas getötet wurde.

Stellvertretender Kommandant der Kassam-Brigaden

Issa war der stellvertretende Kommandant der Kassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der islamistischen Hamas-Organisation. Nach israelischer Darstellung war er für die Planung des Massakers verantwortlich, bei dem Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober im Süden Israels 1200 Menschen töteten und weitere 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten.

Issa war Stellvertreter des Militärführers Mohammed Deif. Israel hat es sich zum Ziel seines Krieges im Gazastreifen gesetzt, ihn und den Hamas-Führer im Küstengebiet, Jihia al-Sinwar, gefangenzunehmen oder zu töten.

Am Abend erklärte der Vertreter des Hamas-Büros, Issat al-Rischk, er habe "kein Vertrauen" in die israelischen Angaben zum Tod von Issa - ohne jedoch Beweise vorzulegen, dass dieser noch am Leben sei.