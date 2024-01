Bei Explosion in Beirut Führendes Hamas-Mitglied getötet Stand: 02.01.2024 19:30 Uhr

Ein führendes Mitglied der Hamas ist bei einem Drohnenangriff in Libanons Hauptstadt Beirut getötet worden. Das bestätigte die militante Palästinenserorganisation. Israels Militär wollte die Berichte nicht kommentieren.

Bei einem Drohnenangriff in einem Vorort von Beirut ist libanesischen Sicherheitsvertretern zufolge die Nummer zwei der radikal-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas getötet worden. Saleh al-Aruri sei zusammen mit seinen Leibwächtern bei dem Angriff auf das Hamas-Büro südlich von Beirut getötet worden, sagte ein ranghoher Sicherheitsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Kurz darauf sprach die Hamas in ihren offiziellen Medien von der "Ermordung" al-Aruris.

"Der Vizepräsident des Politbüros der Hamas, Scheich Saleh al-Aruri, wurde bei einem zionistischen Angriff in Beirut zum Märtyrer", gab die Hamas auf ihrem offiziellen Fernsehkanal, al-Aksa TV, und ihren anderen Medien bekannt.

Libanesischen Staatsmedien zufolge wurde bei dem Angriff das Büro der Hamas in einem südlichen Vorort von Beirut getroffen, der als Hochburg der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz gilt.

Saleh al-Aruri ist bei einem Drohnenangriff im Süden Beiruts getötet wprden.

Keine Bestätigung aus Israel

Israels Militär wollte die Berichte auf Anfrage nicht kommentieren. Sollte es sich um einen israelischen Angriff handeln, wäre es der erste auf ein Ziel in der libanesischen Hauptstadt seit dem Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober - und die erste gezielte Tötung eines hohen palästinensischen Funktionärs durch Israel.

Bislang beschränkten sich die Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz - einem Verbündeten der palästinensischen Hamas - auf die Grenzgebiete im Süden des Libanon.

Danny Danon, ranghohes Mitglied der Likud-Partei, der auch Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu angehört, gratulierte Israels Militär, Geheimdiensten und Sicherheitskräften auf X zur Tötung Al-Aruris in Beirut. Alle am Massaker am 7. Oktober Beteiligten sollten wissen, dass Israel sie erreichen werde, schrieb er. Israelischen Medienberichten zufolge hat der israelische Kabinettssekretär den Ministern untersagt, sich zu dem Vorfall zu äußern. Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich schrieb auf X: "Alle deine Feinde werden umkommen, Israel."

Al-Aruri, den Israel als Drahtzieher von Anschlägen im Westjordanland sah, galt schon länger als mögliches Ziel für einen Anschlag. Er galt als zuständig für die Aktivitäten des militärischen Hamas-Arms im Westjordanland. Israel und die Hamas hatten im Sommer - schon vor Beginn ihres laufenden Kriegs - Drohungen ausgetauscht. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sagte dabei, Al-Aruri wisse "sehr genau, warum er und seine Freunde sich versteckt halten".

Symbolträchtiges Datum

Die Explosion ereignete sich am Abend vor dem dritten Jahrestag der Tötung von General Ghassem Soleimani der iranischen Revolutionswächter (IRGC). Die USA hatten ihn 2020 im Irak durch einen Drohnenangriff getötet. Kürzlich war zudem der ranghohe iranische General Sejed-Rasi Mussawi bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Syrien getötet worden.