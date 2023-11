Frank-Walter Steinmeier

Es mag eine schwierige Reise sein, aber sie ist notwendig. Ich fahre in ein Israel, das sich wehrt. Das um seine Existenz kämpft. Ein Israel, das für genau diese Gegenwehr immer mehr auch in der Kritik der Weltöffentlichkeit steht. Seit seiner Gründung vor 75 Jahren war Israel immer bedroht in einer feindlich gesinnten Nachbarschaft. Aber noch nie wurde Israel so tief verwundet wie am 7. Oktober. Nie seit dem Holocaust wurden so viele Jüdinnen und Juden an einem einzigen Tag ermordet. Das ist der Einschnitt des 7. Oktober.