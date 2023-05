Gipfel der Arabischen Liga Selenskyj überrascht mit Besuch in Saudi-Arabien Stand: 19.05.2023 13:57 Uhr

Ukraines Präsident Selenskyj ist überraschend zum Gipfel der Arabischen Liga gereist. Diplomatenkreisen zufolge war er vom saudischen König als Ehrengast eingeladen worden. Bei dem Treffen soll es auch um das Thema Energiesicherheit gehen.

Nach seinem Besuch in mehreren europäischen Ländern ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj überraschend zum Gipfel der Arabischen Liga nach Saudi-Arabien gereist. Selenskyj landete aus Polen kommend in der Küstenstadt Dschidda, wie der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete. Selenskyj selbst bestätigte seine Ankunft in dem Königreich zugleich bei Twitter und erklärte, es sei seine erste Reise dorthin. Er werde Kronprinz Mohammed bin Salman und andere Regierungsvertreter treffen.

Saudi-Arabien spiele eine bedeutende Rolle, schrieb Selenskyj. "Wir sind bereit, unsere Zusammenarbeit auf eine neue Stufe zu heben."

Selenskyj als Ehrengast von König Salman

Der saudische König Salman hatte Selenskyj Diplomatenkreisen zufolge als Ehrengast zum jährlichen Gipfeltreffen der Liga eingeladen. Die Golfstaaten pflegen gute Beziehungen zu Russland und bemühen sich im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine um Neutralität. "Unsere Prioritäten sind die Rückkehr unserer politischen Gefangenen von der Krim und den zeitweilig besetzten Gebieten, die Rückkehr aller Gefangenen und gesetzwidrig Deportierten", schrieb Selenskyj.

Im Fokus stünden außerdem "die Vorstellung unserer Friedensformel, zu deren Umsetzung möglichst viele Staaten hinzugezogen werden müssen" sowie "die Garantie der Energiesicherheit im nächsten Winter". Es gehe auch um den Schutz der islamischen Gemeinschaft der Ukraine, schrieb Selenskyj weiter mit Blick auf die Krim-Tartaren.

Unklar, ob Selenskyj Rede hält

Die Arabische Liga wurde 1945 gegründet und zählt 22 Mitglieder. Ziel ist eine noch stärkere Zusammenarbeit etwa in Politik und Wirtschaft sowie die Schlichtung von Konflikten. Beim Gipfel der Organisation dürfte es unter anderem um die Lage im Sudan, im Jemen und in Syrien gehen. Inwieweit die Ukraine Thema wird und ob Selenskyj auch selbst beim Gipfel sprechen sollte, blieb bislang unklar.

Interessant könnte vor allem eine mögliche Begegnung Selenskyjs mit Syriens Präsident Baschar al-Assad sein, der nach Jahren der Isolation erstmals wieder an einem Liga-Gipfel teilnimmt. Assad ist im syrischen Bürgerkrieg eng mit Russland verbündet, das zur Unterstützung der Regierungstruppen seit 2015 Ziele in Syrien bombardiert.

Saudi-Arabien bietet Vermittlerrolle an

Die Teilnahme Selenskyjs biete eine Gelegenheit, um über eine Lösung des Konflikts zu sprechen, hieß es arabischen Diplomaten in Riad zufolge vorab. Dabei könnten auch Wege zur Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew diskutiert werden, hieß es. Saudi-Arabien hat sich mehrfach als Vermittler angeboten.

Außenminister Faisal bin Farhan besuchte im Februar und März Kiew und Moskau und traf dort seine Amtskollegen beider Länder. Der russische Angriffskrieg hat die Golfstaaten in eine unangenehme Lage gebracht. Sie stünden unter Druck, zwischen ihrer historischen Partnerschaft mit den USA und ihren wachsenden wirtschaftlichen und politischen Bindungen an Russland entscheiden zu müssen, schrieb der Experte Gerald Feierstein vom Middle East Institute (MEI) schon kurz nach Ausbruch des Krieges im vergangenen Jahr. "Während Europa brennt, verstecken sich die Golfstaaten unter dem Tisch."

Reist Selenskyj weiter nach Hiroshima?

Von Dschidda aus könnte der ukrainische Präsident nach Japan weiterreisen. Dort werde er bei dem bis Sonntag angesetzten G7-Treffen erwartet, hieß es aus informierten Kreisen in Hiroshima. Das offizielle G7-Programm sah ursprünglich vor, dass Selenskyj am Sonntag per Videoschalte zu den Gipfelteilnehmern spricht. Der Sekretär des Sicherheitsrats, Olexij Danilow, hatte jedoch im ukrainischen Fernsehen mit Blick auf den G7-Gipfel gesagt: "Dort werden sehr wichtige Dinge entschieden, daher ist eben die physische Anwesenheit unseres Präsidenten absolut wichtig dafür, um eben unsere Interessen zu vertreten."

Zentrales Thema des Gipfels sind die weitere Unterstützung der Ukraine und verschärfte Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf das Land. Die Gruppe wichtiger Industriestaaten, darunter Deutschland, Japan und die USA, kündigte bereits neue Sanktionen an, um die russische "Kriegsmaschinerie" so weit wie möglich lahmzulegen.