Bundesaußenministerin in Doha Baerbock trifft Emir von Katar Stand: 17.05.2023 11:10 Uhr

Außenministerin Baerbock hat ihren Besuch in der Golfregion mit Gesprächen in Katar fortgesetzt. Bei dem Treffen mit dem Staatsoberhaupt des Emirats dürfte es vor allem um Energiefragen sowie die Lage im Iran und in Afghanistan gehen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist auf ihrer Golfreise mit dem Emir des Staats Katar zusammengekommen. Tamim bin Hamad Al Thani empfing die Grünen-Politikerin in seinem Palast in der Hauptstadt Doha zu politischen Gesprächen. Im Anschluss war ein Treffen Baerbocks mit dem katarischen Außenminister Mohammed bin Abdurrahman Al Thani geplant.

Bei dem Meinungsaustausch wird es erwartungsgemäß um Themen wie Energie, die Lage im Iran und in Afghanistan sowie um den Krieg gegen die Ukraine gehen. Das kleine Golfemirat ist wegen seiner reichen Gasvorkommen und seiner enormen Finanzkraft ein wichtiger wirtschaftlicher Partner für Deutschland. Auch außenpolitisch spielt es wegen seiner engagierten Diplomatie eine wichtige Rolle in der Region. Deutschland und Katar unterhalten intensive Handelsbeziehungen.

Wichtiger Gaslieferant für Deutschland

Die Bedeutung des Emirats als Gaslieferant für Deutschland wird weiter wachsen. Im vergangenen Jahr vereinbarten beide Länder einen auf 15 Jahre befristeten Vertrag zur Lieferung von Flüssiggas (LNG): Ab 2026 sollen jedes Jahr bis zu zwei Millionen Tonnen LNG an der deutschen Küste angelandet werden. Der Warenaustausch summierte sich 2021 auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro. Davon entfielen 1,1 Milliarden Euro auf deutsche Exporte nach Katar.

Katar ist einer der größten ausländischen Investoren in Deutschland und unter anderem an Volkswagen, der Deutschen Bank, Siemens und Hapag-Lloyd beteiligt. Im vergangenen Jahr übernahm Katar zehn Prozent des deutschen Energiekonzerns RWE. Für die kommenden Jahre hat Katar weitere umfangreiche Investitionen in Deutschland angekündigt.

Ministerin in Saudi-Arabien Baerbock für engere Wirtschaftsbeziehungen Es gebe ein "unglaubliches Potenzial" für eine Klimapartnerschaft, sagte Außenministerin Baerbock in Saudi-Arabien. mehr

Schwieriges Thema Menschenrechte

Die politischen Beziehungen zwischen Berlin und Doha hatten sich zuletzt allerdings abgekühlt. Als Gastland der Fußball-WM 2022 war Katar in den Fokus internationaler Kritik geraten. In dem Emirat hatte es für Verstimmung gesorgt, dass solche Kritik auch von deutschen Regierungsvertretern geäußert wurde.

Internationale Arbeitnehmerorganisationen und Menschenrechtsaktivisten bemängelten Rechtsverstöße in dem Emirat, insbesondere mit der Unterdrückung von Frauen und sexuellen Minderheiten sowie in Bezug auf den Umgang mit Arbeitsmigranten. Angesichts des internationalen Drucks beschloss das WM-Gastgeberland zwischen 2018 und 2021 mehrere Reformen des Arbeitsmarktes, die von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und der internationalen Gewerkschaften mit Anerkennung gewürdigt wurden.

Baerbock hatte sich am Dienstag bei einem Treffen mit dem Leiter des ILO-Projektbüros in Doha über den Stand der Umsetzung erkundigt.