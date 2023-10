Der massive Angriff der Hamas hat Israel überrascht. Für die Frage, wie ihr das gelingen konnte, sei es zu früh, sagt der israelische Botschafter in Deutschland im Interview. Sein Land befände sich im "Befreiungskampf gegen Terroristen".

Angesichts der massiven Angriffe durch die Hamas auf Israel wächst bei vielen Beobachtern die Frage, wie konnte das der Organisation gelingen? "Jetzt ist nicht die Zeit, um zu fragen, wie die Hamas ins Land gelangen konnte", sagte Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland, im Interview mit tagesschau24. Israel werde zu gegebener Zeit "die Sache gut analysieren", doch jetzt müsse sich Israel erst einmal verteidigen und die Städte und Kibbuze befreien.

Die Hamas führe einen Krieg gegen Israel - ohne dass es zuvor Provokationen gegeben habe. "Wir werden klar machen, dass diejenigen, die Israel angreifen, einen Preis dafür bezahlen müssen", betonte Prosor. Das müsse deutlich gesagt werden, auch weil die Nachbarschaft Israels zusehe. Die Verantwortung für die Folgen liege bei der Führung der Hamas "und niemandem anders".

Prosor warf der Hamas vor, gezielt Grenzübergänge angegriffen zu haben, über die Essen und Medikamente in den Gazastreifen gebracht werden. "Es ist barbarisch, das muss man direkt mal sagen", sagte der Botschafter. "Das sind Terroristen."

Zur Person

Ron Prosor ist seit August 2022 israelischer Botschafter in Deutschland. Er hat fast drei Jahrzehnte Erfahrung im israelischen Außenministerium. Zwischen 1988 und 1992 war er Sprecher der Botschaft in Bonn. Es folgten Positionen als Botschafter in London und bei den UN in New York. Zuletzt leitete er das Abba-Eban-Institut für internationale Diplomatie an der Reichmann-Universität in Herzliya.