Pakistan Festnahmen nach Seilbahn-Unglück Stand: 24.08.2023 16:29 Uhr

Nach dem Seilbahn-Unglück in Pakistan am Dienstag sind nun der Besitzer und der Betreiber der Seilbahn festgenommen worden. Sie hätten von den Sicherheitsmängeln gewusst, aber nichts unternommen, so die Polizei.

Nach dem Gondel-Unglück in Pakistan hat die Polizei den Besitzer und den Betreiber der Seilbahn festgenommen. Sie hätten Ermahnungen wegen Sicherheitsmängeln wiederholt ignoriert, teilte die Polizei mit.

Seile von "minderwertiger Qualität"

Die Seile seien von "minderwertiger Qualität" gewesen, und auch die Anlage hätte dringend überholt werden müssen, sagte Tahir Ayub Khan, ein ranghoher Vertreter der Polizei der Provinz Khyber Pakhtunkhwa.

Der Eigentümer sei im Juni und nochmals im August aufgefordert worden, die Mechanik der Seilbahn umfassend zu sanieren, die Qualität der Kabel zu verbessern und sich die Betriebssicherheit von der örtlichen Verwaltung attestieren zu lassen.

Premierminister zeichnete Helfer aus

Unterdessen hat Pakisten die Einsatzkräfte geehrt, die sich zu einer mutigen und unkonventionellen Rettungsmethode entschieden hatten. Während einer im Fernsehen ausgestrahlten Zeremonie zeichnete der geschäftsführende Premierminister Anwaarul Haq Kakar die am Rettungseinsatz beteiligten Soldaten und sechs freiwillige Helfer in der Hauptstadt Islamabad aus.

"Es war ein Ereignis, das es wert war, gefeiert zu werden. Wir haben unsere Kinder, unsere Zukunft gerettet. Das war ein Moment nationaler Angst!", sagte Kakar.

Insassen wurden nach mehr als 15 Stunden befreit

Die Einsatzkräfte hatten nach mehr als 15 Stunden die letzten Insassen einer Gondel befreit, die mehrere Hundert Meter über dem Boden eingesperrt waren. Sechs Schüler und zwei Erwachsene hatten dort seit den früheren Morgenstunden ausgeharrt, nachdem zwei Stahlseile gerissen waren.

Elitesoldaten retteten zunächst zwei Schüler, indem sie sich von einem Militärhubschrauber abseilten. Mit Einbruch der Dunkelheit und starkem Wind sah sich das Militär dann gezwungen, den Rettungseinsatz zu unterbrechen.

Mutige Anwohner setzten die Rettung jedoch nach enger Absprache mit dem Militär fort. Sie hangelten sich mit Vorrichtungen an dem Draht zur Gondel vor und befreiten zuerst drei weitere Schüler und dann die restlichen Insassen. Bewohner in ganz Pakistan fieberten mit.