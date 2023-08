Unglück in Pakistan Riskante Rettung an Seilbahn gestartet Stand: 22.08.2023 13:33 Uhr

Im bergigen Norden Pakistans läuft eine dramatische Rettungsaktion: Dort war am Morgen plötzlich ein Seilbahndraht gerissen, als mehrere Kinder und ein Erwachsener mit einer Gondel unterwegs zur Schule waren.

Im Norden Pakistans, in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, haben Helikopter mit der Rettungsaktion an einer Seilbahn begonnen. Sieben Schüler und ein Erwachsener sind dort nach Behördenangaben seit sieben Stunden in einer Gondel eingesperrt, nachdem ein Draht plötzlich gerissen war.

In sozialen Medien wurden Videos vom riskanten Einsatz geteilt: Zu sehen ist ein Soldat, der sich von einem Hubschrauber zur Gondel hinabseilt. Mehrere Helikopter des Militärs sind an der Rettung beteiligt. Diese hatten die Betroffenen zunächst mit Wasser und Medikamenten versorgt.

Pakistan bangt um Insassen

Ein 20-Jähriger schilderte dem pakistanischen TV-Sender Geo TV aus der Gondel die dramatischen Stunden. "Wir haben nicht einmal Trinkwasser", klagte er. Ein Jugendlicher mit Herzproblemen sei zusammengebrochen und seit mehreren Stunden ohnmächtig. Er sei morgens auf dem Weg in eine Klinik gewesen.

Der geschäftsführende Premierminister, Anwaarul Haq Kakar, wies die Rettungsbehörden an, alle verfügbaren Ressourcen für den Einsatz zu mobilisieren. In etwa 300 Metern Höhe hängt die Gondel nur noch an einem Seil, wie ein lokaler Polizeichef sagte. "Dies macht den Vorgang heikel, kompliziert und riskant". Ein Rettungsbeamter erklärte der Nachrichtenagentur dpa, dass jede kleine Fehlkalkulation zu einer Katastrophe führen könne. Erschwert wird die Mission aufgrund der starken Winde in den Bergen. Auch die Rotorbewegungen des Militärhubschraubers könnten das Stahlseil destabilisieren.

Die Provinz Khyber Pakhtunkhwa liegt im Nordwesten des Landes und grenzt an Afghanistan. Aufgrund der mangelhaften Infrastruktur sind oftmals privat betriebene Seilbahnen das einzige Fortbewegungsmittel. Oft sind diese, wenn überhaupt, nur schlecht gewartet.