22 Tote, ein Überlebender Bus stürzt in Schlucht in Pakistan Stand: 08.06.2022 13:48 Uhr

Im Südwesten Pakistans ist ein Bus von einer engen Bergstraße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Dabei starben nach offiziellen Angaben 22 Menschen. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar.

Ein Bus ist im Südwesten Pakistans von einer engen Bergstraße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Dabei kamen nach Angaben eines lokalen Regierungsvertreters im Distrikt Qilla Saifullah in der Provinz Baluchistan 22 Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und vier Kinder zwischen drei und neun Jahren. Der einzige Überlebende, ein 13-jähriger Junge, sei in lebensgefährlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden.

Rettungskräfte seien noch immer dabei, die Leichen in ein nahe gelegenes Krankenhaus zu transportieren. Qilla Saifullah liegt etwa 200 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Quetta.

Bus beschleunigte wohl kurz vor Unglück

Die genaue Ursache des Unglücks ist noch nicht geklärt. Die Behörden erklärten, das Wetter sei zum Zeitpunkt des Unfalls gut gewesen. Die Polizei untersuche nun, ob mechanische Probleme oder menschliche Fehler in Betracht kämen, da der Bus zu beschleunigen schien, als der Fahrer die Kontrolle verlor, eine Schutzmauer durchbrach und das Fahrzeug in die Schlucht stürzte.

Der Augenzeuge Abdul Ali sagte der Nachrichtenagentur AP telefonisch, er sei auf der Unglücksstraße mit einem Motorrad unterwegs gewesen, als er gesehen habe, wie der kleine Bus schneller geworden, ins Schlingern geraten und abgestürzt sei. Anwohner eines nahe gelegenen Dorfs hätten die Polizei benachrichtigt.

Verkehrsunfälle in Pakistan häufig

Der pakistanische Präsident Arif Alvi und andere Vertreter der Regierung drückten ihre Trauer über den Unfall aus und wiesen Behörden an, Vorkehrungen zu treffen, um die Leichen an deren Familien zu übergeben. Tödliche Verkehrsunfälle ereignen sich häufig in Pakistan, oft aufgrund schlechter Straßen, Missachtung von Verkehrsregeln oder schlecht gewarteter Fahrzeuge.