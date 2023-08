Seilbahn-Unglück in Pakistan Alle acht Insassen aus Gondel gerettet Stand: 22.08.2023 20:45 Uhr

Nach dramatischen Stunden sind alle Insassen einer Seilbahnkabine in Pakistan gerettet worden. Die Gondel war in 300 Metern Höhe hängengeblieben, nachdem Stahlseile rissen. Im ganzen Land verfolgten Menschen die Rettung an den Bildschirmen.

In Pakistan sind in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa bei einer dramatischen Rettungsmission alle Insassen aus der Gondel einer Seilbahn befreit worden. Sechs Kinder und zwei Erwachsene seien am späten Dienstagabend (Ortszeit) gerettet worden, bestätigte der Katastrophenschutz der Nachrichtenagentur dpa. Die Gondel hing nur noch an einem Stahlseil, nachdem am Morgen eines der tragenden Stahlseile gerissen war.

"Mit Erleichterung habe ich erfahren, dass alle Kinder erfolgreich und sicher gerettet wurden. Großartige Teamarbeit des Militärs, der Rettungsdienste, der Bezirksverwaltung und der örtlichen Bevölkerung", schrieb der geschäftsführende Premierminister Anwaarul Haq Kakar kurz zuvor auf X, ehemals Twitter.

Gondel in 300 Metern Höhe

Nach dramatischen Stunden hatten Spezialkräfte die ersten Kinder aus der Gondel in 300 Metern Höhe retten können. Die Helikopter des Militärs hatten die Betroffenen zunächst mit Wasser und Medikamenten versorgt. Hunderte Menschen, unter ihnen auch Angehörige, versammelten sich unweit der Unglücksstelle.

Ein 20-Jähriger schilderte dem pakistanischen TV-Sender Geo TV aus der Gondel die dramatischen Stunden. "Wir haben nicht einmal Trinkwasser", klagte er. Ein Jugendlicher mit Herzproblemen sei zusammengebrochen und seit mehreren Stunden ohnmächtig. Er sei morgens auf dem Weg in eine Klinik gewesen.

Freiwillige Helfer setzen Rettungsaktion selbstständig fort

Mit Einbruch der Dunkelheit hatten die Helfer ihre Mission unterbrochen. Als Grund nannte die Polizei auch schlechtes Wetter in der bergigen Region im Norden des Landes. Freiwillige Helfer aus der Region setzten die Rettungsaktion nach Rücksprache mit dem Militär selbst fort und befreiten drei weitere Kinder. In weiten Landesteilen verfolgten Bewohner die Rettungsaktion. In sozialen Medien wurden Videos von dem Einsatz geteilt.

Die Provinz Khyber Pakhtunkhwa liegt im Nordwesten des Landes und grenzt an Afghanistan. Aufgrund der mangelhaften Infrastruktur sind oftmals privat betriebene Seilbahnen das einzige Fortbewegungsmittel. Oft sind diese, wenn überhaupt, nur schlecht gewartet. Beim Absturz einer Gondel 2017 in der Nähe der Hauptstadt Islamabad kamen zehn Menschen ums Leben.