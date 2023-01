Iran Zerstörung durch Erdbeben in Khoy Stand: 28.01.2023 23:13 Uhr

Im Nordwesten des Iran hat ein Erdbeben der Stärke 5,9 viele Häuser zum Einsturz gebracht. Zwei Menschen sind nach Angaben des Katastrophenschutzes gestorben, mehr als 120 verletzt.

Von Uwe Lueb, ARD-Studio Istanbul

In der Großstadt Khoy im Nordwesten des Iran hat ein Erdbeben zu Zerstörungen geführt. Häuser sind zum Teil eingestürzt, Autos von herabfallenden Gebäudeteilen zerquetscht worden.

SWR Logo Uwe Lueb ARD-Studio Istanbul

Im iranischen Staatsfernsehen sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes, zwei Menschen seien gestorben und 122 weitere verletzt worden. Selbst am Krankenhaus in Khoy gebe es große Mauerrisse. Daher müsse man von schweren Schäden ausgehen. Krankenhäuser sind im Iran in der Regel erdbebensicher gebaut.

Schneefall erschwert den Rettungseinsatz

In einigen Stadtteilen Khoys gibt es keinen Strom mehr, viele Menschen sind aus Angst vor Nachbeben auf die Straßen gelaufen. Aus umliegenden Orten kommen Rettungsmannschaften ins Erdbebengebiet, aber Schneefall erschwert ihren Einsatz.

Das Beben hatte nach Angaben des US-amerikanischen geologischen Instituts eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala. Die Erdstöße waren auch im Osten der Türkei, Armenien und Aserbaidschan zu spüren.

Es war das dritte Beben in der Region Khoy binnen weniger Monate. Erst vor zehn Tagen sind dort nach einem Beben der Stärke 5,4 rund 120 Menschen verletzt worden - die meisten infolge Panik.