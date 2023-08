Hongkongs ungewöhnlichstes Verkehrsmittel Mit der Rolltreppe auf den Berg Stand: 30.08.2023 06:17 Uhr

Hongkong ist extrem bergig. Wer auf der Hauptinsel weiter oben wohnt oder die Aussicht von dort genießen möchte, braucht viel Energie - oder nutzt ein ausgeklügeltes Rolltreppensystem.

Frühmorgens rollt sie gemächlich bergab, Hongkongs bekannteste Rolltreppe - von den Wohnvierteln auf dem Berg in den Mid-Levels zum Bezirk Central mitten ins geschäftige Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Daher auch der offizielle Name "Central-Mid-Levels-Escalator".

Ältere Leute und Haushaltshilfen auf dem Weg zu den Märkten, schick gekleidete Geschäftsleute unterwegs ins Büro: Hongkongs ungewöhnlichstes Verkehrsmittel wird von allen Gesellschaftsschichten genutzt und geschätzt.

Rolltreppensystem über 135 Höhenmeter

Die 42-jährige Hongkongerin Carmen findet die Rolltreppe besonders im Sommer gut, sie schwitze dann weniger auf dem Weg zur Arbeit.

Genau genommen handelt es sich nicht um eine einzige Rolltreppe, sondern um ein System verschiedener Rolltreppen und Laufbänder. Diese sind miteinander verbunden, damit man zwischendurch zu- oder absteigen kann. Häufig verlaufen sie über den Straßen, ein Niveau erhöht.

Mit über 800 Metern Länge handelt es sich um das längste überdachte Rolltreppensystem der Welt. Insgesamt können damit 135 Höhenmeter bewältigt werden - kostenlos.

Von 6 bis 10 Uhr geht es abwärts

Der 50-jährige Hongkonger David wohnt fast ganz oben auf dem Berg. Er verbringe am Tag etwa 30 Minuten auf dem Central-Mid-Levels-Escalator, erzählt er. Die Rolltreppe nutzt er jeden Tag auf dem Weg ins Büro und anschließend zurück nach oben auf den Berg.

Um 6 Uhr früh ist Betriebsbeginn. Dann geht es vier Stunden lang nur nach unten. Eine Touristin aus Festlandchina ist verwirrt: "Diese Rolltreppe fährt nach unten. Ich habe einen Mitarbeiter gefragt, ob wir falsch sind und es eine Rolltreppe gibt, die nach oben fährt. Aber er hat mir gesagt, ab 10 Uhr wechseln sie die Richtung. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit meinem Kind warten oder mir eine andere Route suchen soll."

Von 10 Uhr bis Mitternacht fahren die "Central-Mid-Levels-Escalator" bergauf. (Foto von 2012)

20 Minuten für die Umstellung

Ab 10 Uhr wird händisch von ganz oben bis ganz unten bei jeder einzelnen Rolltreppe des Systems nacheinander die Richtung geändert.

Bei den 23 Rolltreppen dauert die Umstellung etwa 20 Minuten, erklärt eine Mitarbeiterin. Dann geht es bis Betriebsschluss um Mitternacht ausschließlich nach oben. Wer in die jeweils andere Richtung möchte, kann die Treppe nutzen, die parallel dazu verläuft.

Doch während es am Vormittag nach unten geht, sieht man nur vereinzelt Fußgänger die Treppe nach oben nehmen. Je näher die Zeit in Richtung 10 Uhr rückt, desto mehr Menschen sammeln sich am Rand und warten, darauf, dass es endlich nach oben geht - vor allem ältere Menschen, viele bepackt mit Einkäufen.

Praktisch bei Regen und Sonne

"Es ist einfach sehr praktisch", so eine 95-jährige Hongkongerin, "wenn es regnet oder wenn die Sonne scheint. Besonders im Sommer ist es sehr bequem. Man muss nur auf die Betriebszeiten achten. So viele Menschen profitieren davon. Und man muss keinen öffentlichen Nahverkehr nutzen, wenn man nach unten will."

Die berühmte Rolltreppe taucht sogar in mehreren Filmen auf, unter anderem in "Chungking Express" des Hongkonger Regisseurs Wong Kar-wai aus dem Jahr 1994 und im Batman-Film "The Dark Knight" aus dem Jahr 2008.

Seit Oktober 1993 ist die Rolltreppe bereits in Betrieb. Anfangs wurde das Verkehrsmittel kritisiert, doch inzwischen nutzen etwa 80.000 Menschen am Tag die Rolltreppe. (Foto von 2012)

Anfängliche Kritik ist längst verstummt

In diesem Jahr wird Hongkongs berühmte Rolltreppe 30 Jahre alt. Im Oktober 1993 wurde das System in Betrieb genommen. Damals gab es auch Kritik: Zu teuer, meinten manche, andere nannten es ein Projekt für die Reichen der Stadt. Denn in den Mid-Levels auf dem Berg, wo die Rolltreppen hinführen, wohnen viele wohlhabende Menschen.

Doch diese Kritik ist weitgehend verstummt. Der Central-Mid-Level-Escalator ist bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Etwa 80.000 Menschen nutzen das System jeden Tag.

Die 42-jährige Hongkongerin Carmen wünscht sich, dass Hongkongs Central-Mid-Levels-Escalator noch viele weitere Jahre in Betrieb bleibt: "Hoffentlich noch 100 oder 200 Jahre. Wenn zum Beispiel meine kleine Nichte alt sein wird, dann wird sie sich erinnern, wie sie schon hier als Kind war. Man muss gar nichts verändern, die Rolltreppe ist schon jetzt ziemlich gut."