Ende der Null-Covid-Politik Corona-Welle belastet chinesische Wirtschaft Stand: 03.01.2023

Die Infektionswelle nach dem Ende der Null-Covid-Politik hat Chinas Wirtschaft im Dezember stark belastet. Wissenschaftler kündigen die Veröffentlichung eines Berichts über die Entwicklung des Virus an.

Von Eva Lamby-Schmitt, ARD-Studio Shanghai

In chinesischen Unternehmen ist im Dezember die Wirtschaftsleistung weiter zurückgegangen. So sank der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für das verarbeitende Gewerbe im Dezember von 49,4 auf 49 Punkte im Vergleich zum Vormonat. Ein Wert von unter 50 zeigt einen Rückgang an.

Während in den vergangenen Monaten vor allem Lockdowns und die Unsicherheiten durch die strikte Null-Covid-Politik für die Wirtschaftsschwäche in China verantwortlich waren, wurden die Geschäfte nun durch die hohen Infektionszahlen belastet. Experten rechnen mit einer Erholung noch in diesem Jahr, sobald die Infektionswelle sich abgeflacht hat.

Eine Million Corona-Todesfälle prognostiziert

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hatte ihre strikten Corona-Maßnahmen am 7. Dezember abrupt aufgehoben. Seitdem verbreitet sich das Virus rasant. Viele Städte waren zeitweise wie leergefegt, weil viele Menschen krank waren und andere aus Angst vor einer Ansteckung kaum noch aus dem Haus gingen.

Krankenhäuser sind überfüllt. Bestattungsunternehmen und Krematorien arbeiten im Hochbetrieb. Internationale Gesundheitsexperten sagen für dieses Jahr mindestens eine Million Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in China voraus, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt.

Bericht über Virusentwicklung wird erwartet

In den chinesischen Staatsmedien wird kaum über Corona und die Schwere der derzeitigen Infektionswelle berichtet. Es werden keine Zahlen zu Infektionen und Toten mehr veröffentlicht. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation mehr Daten aus China gefordert hat, wird erwartet, dass chinesische Wissenschaftler im Laufe des Tages einen Bericht über die Entwicklung des Virus vorlegen werden.