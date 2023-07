Reaktion auf China-Strategie China wirft Deutschland Politisierung vor Stand: 14.07.2023 11:42 Uhr

Dass China von der neuen deutschen China-Strategie nicht begeistert sein würde, war zu erwarten. Das Land nennt sie "politisierend", spricht von einer spaltenden Wirkung und betont umso mehr Gemeinsamkeiten.

China hat die neue China-Strategie der Bundesregierung kritisiert. Sie würde die Beziehung politisieren - das sei kontraproduktiv für die gemeinsame Zusammenarbeit, teilte das chinesische Außenministerium mit. Mit der Strategie habe die Bundesregierung künstlich Risiken geschaffen und Grenzen gezogen mit Werten und Ideologien. Aus Sicht der chinesischen Staats- und Parteiführung spaltet dies. Für die Zusammenarbeit sei das nicht förderlich.

Wang Wenbin, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, betonte gleichzeitig die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und China: "Tatsächlich gibt es zwischen China und Deutschland weit mehr Übereinstimmungen als Unterschiede, die Zusammenarbeit überwiegt bei Weitem den Wettbewerb, und beide Seiten sind eher Partner als Konkurrenten."

Deutschland will "realistisch" mit China zusammenarbeiten

Das deutsche Bundeskabinett hatte gestern nach monatelanger Diskussion erstmals eine umfassende China-Strategie beschlossen. Sie zielt darauf ab, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern, indem man zum Beispiel Rohstoffe und Produkte nicht ausschließlich von China bezieht.

Weiterhin will Deutschland mit China zusammenarbeiten, realistisch und nicht naiv, so Außenministerin Annalena Baerbock bei der Vorstellung des Papiers am Donnerstag in Berlin.

"De-Risking" auf chinesischer Seite

Dass die Volksrepublik von der deutschen China-Strategie nicht begeistert sein wird, zeichnete sich schon im Vorfeld ab, als vor ein paar Monaten bereits Inhalte des Papiers in der Öffentlichkeit bekannt wurden. Beobachter sehen Chinas Vorwurf der Politisierung kritisch. So seien doch viele wirtschaftliche Probleme der ausländischen Unternehmen vor Ort darauf zurückzuführen, dass die Wirtschaft in China stark vom Staat kontrolliert ist und eigene Staatsunternehmen gefördert werden.

Außerdem betreibt auch China eine Art De-Risking, also Risikominimierung, nennt es nur nicht so. Mit der Strategie des sogenannten doppelten Wirtschaftskreislaufs ist die Volksrepublik bereits seit Jahren darauf bedacht, zwar weiter Handel mit dem Ausland zu betreiben, aber auch Abhängigkeiten zu verringern und autark zu wirtschaften.