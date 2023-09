Konflikt um Bergkarabach Aserbaidschans Präsident erklärt Sieg über Armenier Stand: 21.09.2023 02:49 Uhr

Aserbaidschans Präsident Aliyev hat in dem Konflikt um Bergkarabach den Sieg über die dortigen armenischen Separatisten erklärt. Heute sollen Gespräche über die "Wiedereingliederung" Bergkarabachs in Aserbaidschan beginnen.

Aserbaidschan hat nach den Worten von Präsident Ilham Aliyev die von Armeniern bewohnte Kaukasusregion Bergkarabach komplett unter seine Kontrolle gebracht. Innerhalb von nur einem Tag habe man die "Anti-Terror-Maßnahmen" gegen die dortigen Separatisten erfolgreich beendet und die Souveränität des Landes wiederhergestellt, sagte Aliyev in einer Rede an die Nation.

Die Behörden in Bergkarabach willigten nach heftigen Angriffen Aserbaidschans in eine Waffenruhe ein, die unter anderem die Entwaffnung ihrer Kämpfer beinhaltet. Heute sollen Gespräche über die "Wiedereingliederung" Bergkarabachs in Aserbaidschan beginnen.

Russische Friedenstruppe vermittelt Feuerpause

Armenien und Aserbaidschan streiten schon seit Sowjetzeiten um die Kaukasusregion. Diese wird international als Teil Aserbaidschans anerkannt, wurde aber seit dem Ende eines Separatistenkriegs 1994 von ethnischen Armeniern kontrolliert, die von der Regierung in Eriwan unterstützt werden.

2020 eroberte Aserbaidschan bereits einen großen Teil der Region und angrenzende Gebiete zurück, die zuvor von armenischen Streitkräften gehalten worden waren. Russland vermittelte damals einen Waffenstillstand und hat in der Gegend eine Friedenstruppe von 3000 Mann stationiert. Die jetzige Feuerpause wurde von dieser Friedenstruppe vermittelt.

Berichte von mindestens 200 Toten

Am Dienstag war der Konflikt wieder eskaliert. Aserbaidschan bombardierte mit Artilleriegeschützen und Drohnen Stellungen der ethnisch-armenischen Kräfte in Bergkarabach, die nicht nur dramatisch in der Unterzahl, sondern auch durch eine monatelange Blockade der Region unterversorgt waren.

Der Ombudsmann für Menschenrechte in Bergkarabach, Geghan Stepanjan, berichtete von mindestens 200 Toten, darunter zehn Zivilisten, und mehr als 400 Verletzten. Unabhängig ließen sich diese Zahlen nicht überprüfen.

Auch mehrere russische Soldaten sollen laut Angaben Moskaus getötet worden sein. Eine Zahl wurde allerdings nicht genannt. Der Vorfall habe sich in der Nähe des Ortes Dschanjatag ereignet, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Sie seien von einem Beobachtungsposten zurückgekehrt, als ihr Fahrzeug mit Handfeuerwaffen beschossen worden sei.

Tausende Menschen flüchten

Tausende Bewohner Bergkarabachs flüchteten in ein Lager der russischen Friedenstruppe, während andere auf dem Flughafen der Regionalhauptstadt Stepanakert auf eine Flugmöglichkeit hofften.

Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan sagte, nach Inkrafttreten der Waffenruhe am Mittwoch um 13 Uhr habe die Intensität der Feindseligkeiten deutlich nachgelassen. Er betonte, die russische Friedenstruppe sei für die Sicherheit der Armenier in der Gegend verantwortlich.

Proteste in Eriwan

Paschinjan sagte weiter, sein Land habe an den Waffenruhegesprächen nicht teilgenommen, sondern die Entscheidung der Behörden in Bergkarabach zur Kenntnis genommen. Er betonte, sein Land wolle sich nicht in die Kämpfe hineinziehen lassen. Er bekräftigte, dass sich auch keine armenischen Soldaten in der Region befänden, obwohl laut den Behörden in Bergkarabach der Abzug armenischer Soldaten von dort ein Teil der Waffenruhevereinbarung ist.

In Eriwan demonstrierten am Abend wieder zahlreiche Menschen und forderten, dass ihr Land den Armeniern in Bergkarabach zur Hilfe komme. Demonstranten bewarfen die Polizisten mit Steinen und Flaschen, berichtete ein AFP-Journalist. Die Sicherheitskräfte setzten Blendgranaten ein und nahmen mehrere Menschen fest. Gleichzeitig drohten sie mit "Sondermaßnahmen", sollten die Zusammenstöße andauern. Schon beim Verlust der Gebiete 2020 hatte es heftige Proteste gegen Paschinjan gegeben.

Appelle von EU und Bundesregierung

Nach dem vorläufigen Ende der Kämpfe riefen die EU und die Bundesregierung Aserbaidschan zur Gewährleistung der Sicherheit der Menschen vor Ort auf. Gerade Aserbaidschan und das traditionell mit Armenien verbündete Russland müssten "dafür sorgen, dass Menschen in ihrem eigenen Zuhause sicher sind", sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Rande einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York.

EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte in, er habe den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew in einem Telefonat aufgefordert, "für einen vollständigen Waffenstillstand" und eine "sichere und würdige Behandlung der Armenier in Karabach" zu sorgen. Zudem müsse humanitäre Hilfe "sofort" Bergkarabach erreichen.