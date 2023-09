hintergrund Konflikt im Südkaukasus Warum wieder Kämpfe in Bergkarabach ausbrechen Stand: 20.09.2023 09:27 Uhr

Seit Jahrzehnten schwelt der Konflikt um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan. Der Waffenstillstand von 2020 konnte den Streit nur einfrieren - nun finden wieder Kämpfe in der Region statt. Die Hintergründe.

Seit dem Zerfall der Sowjetunion streiten sich die Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach. Die abtrünnige Region gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken führten bereits zwei Kriege um die Enklave, nun eskalieren die Spannungen erneut.

Ursachen reichen bis 1917 zurück

Die Wurzeln des Konflikts liegen historisch lange zurück: Bereits 1917 lieferten sich Armenien und Aserbaidschan nach dem Ende der Zarenzeit einen Bürgerkrieg um Bergkarabach. 1921 schlug der Sowjetherrscher Josef Stalin die Region der sozialistischen Sowjetrepublik Aserbaidschan zu, ab 1923 genoss sie Autonomie.

1991 sagte sich Bergkarabach nach einem Referendum von Aserbaidschan los. Seitdem herrscht dort eine autonome Regierung mit engen Verbindungen zu Armenien. Diese wird international jedoch bis heute nicht anerkannt.

Waffenstillstand 1994 hegte Konflikt zunächst ein

Im Zuge eines anschließenden Kriegs wurden Hunderttausende Menschen aus beiden Ländern vertrieben und schätzungsweise 30.000 Menschen getötet. 1993 eroberte die armenische Armee von Aserbaidschan kontrollierte Ortschaften und errichtete eine 8.000 Quadratmeter große "Sicherheitszone" zwischen Bergkarabach und der armenischen Grenze, die etwa 20 Prozent des aserbaidschanischen Staatsgebiets ausmachte. 1994 wurde ein Waffenstillstand unterzeichnet.

Wiederholte Drohungen aus Aserbaidschan

2008 vereinbarten Armenien und Aserbaidschan, eine politische Lösung des Konflikts anzustreben, aber auch in den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Gefechten mit Dutzenden Toten. International wird Bergkarabach weiterhin als Teil Aserbaidschans angesehen, Armenien erkennt dies nicht an.

Das erdölreiche Aserbaidschan drohte wiederholt damit, Bergkarabach zurückzuerobern, sollten internationale Bemühungen zur Lösung des Konflikts zu keinem Ergebnis führen. Jahrelange Vermittlungsversuche scheiterten immer wieder.

2020 musste Armenien weite Teile aufgeben

Im Herbst 2020 kam es zu einem neuen Krieg. Er endete nach sechs Wochen und 6.500 Toten mit einem von Russland vermittelten Waffenstillstandsabkommen, das Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang. Nicht zuletzt dank türkischer Drohnen siegte Aserbaidschan und konnte umfangreiche Teile der Region erobern.

Russland, das lange Zeit Ordnungsmacht im Südkaukasus war, entsandte 2.000 Soldaten zur Überwachung des Waffenstillstands. Armenien hatte sich zu Beginn des Krieges noch auf Russland verlassen, sah sich aber zunehmend von dem ehemaligen Verbündeten im Stich gelassen, dessen militärische Kräfte zum Teil in der Ukraine gebunden sind.

Latschin-Korridor wurde blockiert

Trotz der Truppenpräsenz Russlands in der Region gingen die Auseinandersetzungen weiter. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Obwohl Aserbaidschan im Waffenstillstandsabkommen einen freien Personen- und Güterverkehr zwischen Armenien und Bergkarabach über den Latschin-Korridor zugesichert hatte, blockierten Aktivisten mit Billigung Aserbaidschans diese einzige Verbindungsstraße. Nur sporadisch wurden Hilfskonvois durchgelassen.

Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff wurden knapp. Die armenische Regierung warf Baku vor, eine humanitäre Krise in der Enklave herbeizuführen. Appelle Armeniens an Russland, dagegen vorzugehen, waren erfolglos. Anfang September erklärte die aserbaidschanische Regierung die Wahl eines neuen Präsidenten in Bergkarabach für illegal.

Großangriff nach Tod von vier Polizisten

Allen getrennten Vermittlungsbemühungen Russlands, der EU und der USA zum Trotz konnten sich die Regierungen in Eriwan und Baku auf keinen gemeinsamen Friedensvertrag einigen. Nach dem Tod von vier Polizisten und zwei aserbaidschanischen Zivilisten bei einer Minenexplosion in Bergkarabach startete Aserbaidschan am 19. September einen Großangriff auf die Enklave. Die Regierung in Baku sprach von "örtlich begrenzten Anti-Terror-Einsätzen" gegen armenische Separatisten. Aserbaidschan forderte die Auflösung der separatistischen Regierung in Bergkarabach und deren Truppen.

Die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft

Frankreich, traditionell mit Armenien eng verbunden, kündigte an, eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats zu fordern. Aus den USA hieß es, Außenminister Antony Blinken werde sich sehr wahrscheinlich an der Suche nach einer diplomatischen Lösung beteiligen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, Bergkarabach sei Teil Aserbaidschans. Die Türkei unterstütze die Wiederherstellung der territorialen Einheit. UN-Generalsekretär António Guterres forderte ein "unverzügliches Ende" der Kämpfe und die "strengere Einhaltung des Waffenstillstands von 2020".