Pakistan Bewaffnete stoppen Fahrzeuge und töten 22 Menschen Stand: 26.08.2024 10:10 Uhr

Seit Jahren sind in der Region Belutschistan Separatisten aktiv. Nun haben bewaffnete Angreifer dort auf einer Straße mehrere Autos gestoppt und mindestens 22 Menschen getötet. Präsident Zardari kündigte Konsequenzen an.

In Pakistan haben Bewaffnete mehr als 20 Menschen getötet. Die Männer hätten mehrere Busse, Lastwagen und Kleinbusse auf einer Schnellstraße angehalten, mindestens 23 Menschen getötet und fünf weitere verletzt, erklärten Behördenvertreter. Bei den Getöteten handelt es sich demnach hauptsächlich um Arbeiter aus Punjab.

Gezielt Menschen aus Punjab getötet?

Der Angriff ereignete sich am frühen Montag in der verarmten Provinz Belutschistan. In beide Richtungen fahrende Fahrzeuge seien von den Bewaffneten untersucht, Menschen aus Punjab identifiziert und erschossen worden, erläuterte Kakar. Demnach wurden 19 Menschen aus Punjab und drei aus Belutschistan getötet. Die Angreifer hätten mindestens zehn Fahrzeuge in Brand gesteckt, bevor sie geflohen seien.

Präsident Asif Ali Zardari und Innenminister Mohsin Naqvi verurteilten den Angriff in verschiedenen Mitteilungen als barbarisch. Die Schuldigen würden zur Verantwortung gezogen, kündigten sie an.

Separatisten aktiv in Region

Die Provinz Belutschistan liegt im Südwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan und dem Iran und ist die instabilste Provinz des Landes. In der Region kämpfen Separatistengruppen seit Jahrzehnten gegen die Sicherheitskräfte. Auch Islamistengruppen wie die pakistanischen Taliban sind dort aktiv.

Ein lokaler Beamter teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, die sogenannte Befreiungsarmee von Belutschistan (BLA) sei vermutlich für den Vorfall verantwortlich. Die BLA ist die aktivste bewaffnete Separatistenbewegung in der Region. Stunden vor der Attacke hatte die Gruppe Menschen davor gewarnt, auf Autobahnen unterwegs zu sein. Sie reklamierte die Tat aber bislang nicht für sich.