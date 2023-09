Mutmaßlicher Anschlag Mehr als 30 Tote bei Explosion in Pakistan Stand: 29.09.2023 11:36 Uhr

Zahlreiche Menschen sind bei einer Explosion im pakistanischen Balutschistan ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Anschlag gegen religiöse Feierlichkeiten aus.

Bei einem mutmaßlichen Anschlag im Südwesten Pakistans sind nach offiziellen Angaben zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf die Polizei von mindestens 31 Toten und 62 Verletzten. Die Nachrichtenagentur AP sowie die Zeitung "Dawn" berichten, bei der Explosion seien mindestens 52 Menschen gestorben und etliche verletzt worden.

Der Innenminister der Provinz, Zubair Jamalie, hatte zunächst von 80 Verletzten gesprochen. Davon seien 20 Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Die Zahl der Todesopfer könnte also weiter steigen.

Polizei geht von Anschlag aus

Den Angaben zufolge kam es zu der Explosion, als sich Anhänger des Sufi-Islams vor einer Moschee der pakistanischen Stadt Mastung in der Provinz Balutschistan versammelten.

"Es sieht nach einem Selbstmordanschlag aus", sagte ein ranghoher Polizist der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Bekennerschreiben lag zunächst nicht vor. Die radikalislamischen Taliban in Pakistan dementierten eine Verwicklung.

Kämpfe von Separatistengruppen

Anhänger des Sufismus werden in Pakistan vor allem von der Terrormiliz "Islamischer Staat" verfolgt. Im vornehmlich muslimischen Pakistan finden am Freitag zahlreiche Feierlichkeiten zu Ehren des Geburtstages des Propheten Mohammed statt. Menschen versammeln sich an diesem pakistanischen Feiertag, um gemeinsam zu beten und an Prozessionen teilzunehmen.

Balutschistan liegt im Südwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan und dem Iran und gilt als instabilste Provinz des Landes. In der Region kämpfen seit Jahrzehnten Separatistengruppen gegen die Sicherheitskräfte. Auch Islamistengruppen wie die pakistanischen Taliban sind dort aktiv.

Seit der Machtübernahme der Taliban im benachbarten Afghanistan erlebt auch Pakistan wieder einen sprunghaften Anstieg an mutmaßlich islamistisch motivierten Angriffen und Anschlägen.