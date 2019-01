Am Tag nach dem Terrorangriff auf ein Hotel in Nairobi steigt die Zahl der Toten auf 15 Menschen. In der Nacht fielen weitere Schüsse. Kenias Präsident Kenyatta gibt bekannt, die Angreifer seien getötet worden.

Die Zahl der Todesopfer durch den Terrorangriff auf einen Hotel-und Bürokomplex in Nairobi ist auf mindestens 15 gestiegen. Mindestens 30 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. "Es gab keine Zeit, die Toten zu zählen", sagte ein Polizist der Nachrichtenagentur AP.

Kenias Präsident Uhuru Kenyata gab am Mittwochmorgen bekannt, dass der Angriff beendet sei.

Die Lage am Angriffsort blieb zunächst unruhig: Reporter berichten von einer weiteren Explosion und Schüssen, die in der Nacht in der Nähe des Gebäudekomplexes zu hören waren.

Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta teilte am Morgen mit, die Angreifer seien getötet worden: "Alle Terroristen wurden eliminiert", sagte er. Der Angriff sei damit beendet. Kenyatta sprach von 14 "Unschuldigen", die bei dem Anschlag ums Leben gekommen seien. Seine Formulierung ließ zunächst die Frage nach Verlusten der Sicherheitskräfte und der Extremisten offen.

Zuvor hatte das Außenministerium getwittert, es gebe "keine weitere Gefahr mehr" für die Öffentlichkeit: "Alle Gebäude und die Umgebung sind sicher." Sicherheitskräfte reinigten das Gebäude.

Anschlag galt wohl US-Konferenzteilnehmern

Bewaffnete Angreifer hatten gestern Nachmittag einen Sprengsatz vor dem Dusit-Komplex gezündet und das Hotel gestürmt. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich im Foyer in die Luft.

In dem Komplex befinden sich neben dem Luxushotel auch Geschäfte, Restaurant und Büros. Der Anschlag soll aber nach Angaben der Anti-Terror-Polizei einer Konferenz gegolten haben, die von US-Amerikanern organisiert worden war. Das Meeting sollte ursprünglich in dem Hotel stattfinden, war aber in letzter Minute verlegt worden.

Al-Shabaab reklamiert Angriff für sich

Die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab gab an, für den Anschlag verantwortlich zu sein.

Die mit Al-Kaida verbundene Miliz aus Somalia hatte bereits 2013 einen Angriff auf ein Einkaufszentrum für sich reklamiert. Bei der Attacke mit anschließender Geiselnahme in der "Westside Mall" waren 67 Menschen ums Leben gekommen.

Ihr bislang folgenschwerster Angriff war ein Anschlag auf die Unversität in der Stadt Garissa im Jahr 2015, bei dem 147 Menschen getötet worden waren.

