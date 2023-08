Angebliche Geschenke Influencer-Aktion löst Randale in New York aus Stand: 05.08.2023 09:13 Uhr

Mehrere Verletzte, 65 Festnahmen, Sachbeschädigungen: So endete die Aktion eines Influencers in New York. 2000 Jugendliche waren in dem Glauben, Spielekonsolen geschenkt zu bekommen, nach Manhattan gekommen. Sie wurden aber enttäuscht.

Eine von einem 21-jährigen Influencer angekündigte Geschenkaktion hat in New York zu gewaltsamen Unruhen geführt. Der vom Streamingportal Twitch und von Instagram bekannte Kai Cenat hatte für Freitag ein Live-Event angekündigt. Medienberichten zufolge versammelten sich innerhalb kurzer Zeit mindestens 2000 Jugendliche am Union Square in Manhattan.

Einige junge Leute sagten, sie seien in der Erwartung gekommen, einen Computer oder eine Spielekonsole zu erhalten. Tatsächlich präsentierte Cenat in einem Livestream auf der Plattform Twitch schließlich Geschenkkarten, die er unter seinen Fans verteilen wollte.

Polizisten fixieren Jugendliche auf der Straße.

Die Situation vor Ort geriet schnell außer Kontrolle. Schreiende und kreischende Jugendliche schmissen Gegenstände von einer nahegelegenen Baustelle auf Autos, kletterten auf Busse, sprühten mit Feuerlöschern und warfen Farbdosen und Flaschen. Die Polizei setzte Schlagstöcke ein, um die Menge zurückzudrängen. Es habe 65 Festnahmen gegeben, darunter 30 Jugendliche, sagte Jeffrey Maddrey von der Polizeibehörde NYPD.

Verletzte Beamte und Zivilisten

Mehrere Menschen seien verletzt worden, dazu zählten mindestens drei Polizisten. Maddrey berichtete von einem Beamten, der sich eine Hand gebrochen habe. Mindestens vier Zivilisten seien in Krankenwagen abtransportiert worden, sagte er und fügte hinzu, dass er zahlreiche weitere Personen mit blutenden Kopfwunden und anderen Verletzungen gesehen habe. Letztendlich waren 1000 Polizisten nötig, um das spontane Treffen aufzulösen. Mehrere Leute wurden festgenommen.

Maddrey zufolge wurde der Influencer im Lauf des Nachmittags "zu seiner Sicherheit" abgeführt. Aufnahmen von Hubschraubern im Auftrag von TV-Nachrichtensendungen zeigten, wie Cenat aus der Menge heraus über einen Zaun gehoben und in ein Polizeifahrzeug gebracht wurde. Der Influencer hat 6,5 Millionen Anhänger auf Twitch, wo er regelmäßig Livestreams veranstaltet, außerdem vier Millionen Abonnenten auf YouTube.

Seine Beiträge umfassen die Kategorien Lebenshilfe und Comedy. Im Dezember war er bei den zwölften jährlichen Streamy Awards zum "Streamer des Jahres" gekürt worden. Die Polizei plant, ihn anzuklagen - unter anderem wegen mehrfacher Anstiftung zum Aufruhr.