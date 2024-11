Bericht über Telefonat Trump spricht mit Putin offenbar über Ukraine-Krieg Stand: 11.11.2024 08:01 Uhr

Noch im Wahlkampf versprach der künftige US-Präsident Trump, den Ukraine-Krieg schnell zu beenden. Nun gab es offenbar ein Telefonat mit Putin. Dabei soll er den russischen Präsidenten gewarnt haben.

Kurz nach der Wahl in den USA hat der designierte Präsident Donald Trump offenbar mit Russland Präsident Wladimir Putin telefoniert. Wie die Washington Post unter Berufung auf Insider berichtet, soll Trump Putin dabei vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs gewarnt haben. Trumps Sprecher Steven Cheung wollte den Bericht auf Anfrage nicht bestätigen. Er schrieb der Nachrichtenagentur AFP, er kommentiere "Privatgespräche zwischen Präsident Trump und anderen Staats- und Regierungschefs nicht".

Trump soll Putin an die nennenswerte US-Militärpräsenz in Europa erinnert haben. Demnach hätten beide Politiker ihr Interesse an weiteren Gesprächen geäußert, um eine baldige "Beilegung des Ukraine-Kriegs" zu erörtern. Zudem sei die Frage des künftigen territorialen Zuschnitts der Ukraine kurz angesprochen worden.

Trump will Krieg schnell beenden

Putins Sprecher Dmitri Peskow hatte zuvor bereits am Sonntag in einem Interview mit russischen Staatsmedien von "positiven Signalen" des künftigen US-Präsidenten gesprochen. "Er spricht zumindest über Frieden und nicht über Konfrontation. Er spricht nicht über seinen Wunsch, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen - das unterscheidet ihn von der jetzigen Regierung", sagte Peskow weiter.

Während des Wahlkampfs hatte Trump gesagt, er werde eine Lösung finden, um den Krieg "innerhalb von 24 Stunden" zu beenden. Er legte allerdings nie dar, wie er das bewerkstelligen will. Zugleich wandte sich Trump entschieden gegen die anhaltende Unterstützung der Ukraine mit Milliardensummen aus den USA.

Die von Trump in Aussicht gestellte schnelle Lösung könnte bedeuten, dass die Ukraine einen Teil ihrer Gebiete an Russland abtreten müsste. Moskau nennt die Abtretung großer Gebiete der Ukraine an Russland sogar als Vorbedingung für Friedensverhandlungen, die Regierung in Kiew hat dies entschieden zurückgewiesen.

Scholz: "Mache das nicht im Alleingang"

Auch Deutschland will bald wieder das Gespräch mit Russland suchen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, sich "demnächst" an Wladimir Putin zu wenden. "Ja, ich habe mir vorgenommen, mit dem russischen Präsidenten zur richtigen Zeit zu sprechen", sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Caren Miosga". "Aber ich bin ein verantwortlicher Politiker, ich mache das nicht im Alleingang", fügte er hinzu.

Scholz sagte weiter, ein Gespräch mit Putin setze viele Kontakte und Gespräche mit sehr vielen anderen voraus. Auch mit der Ukraine müsse über die Situation gesprochen werden.

Der Kanzler hatte bereits Mitte Oktober seine Bereitschaft betont, mit Putin über einen gerechten Frieden in der Ukraine zu sprechen. Er hatte zuletzt im Dezember 2022 mit Putin telefoniert. Dabei hatte er eine diplomatische Lösung und den Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine gefordert. Im Juni wollte Scholz ein Gespräch mit Putin für die Zukunft nicht ausschließen, sagte damals aber, ein Gespräch mache nur Sinn, wenn etwas konkret zu bereden sei.

Trump und Scholz sprechen über "Rückkehr des Friedens in Europa"

Einen anderen Gesprächsfaden hat Scholz aber bereits aufgenommen. In einem ersten Telefonat mit Trump nach dessen Wahl zum US-Präsidenten, bekundete der Kanzler laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit die Bereitschaft, die "seit Jahrzehnten erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Regierungen beider Länder fortzusetzen". Die beiden sollen sich zudem einig darüber gewesen sein, "gemeinsam auf eine Rückkehr des Friedens in Europa hinzuarbeiten."