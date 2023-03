Aufruf zu Protesten Trump erwartet baldige Festnahme Stand: 18.03.2023 15:47 Uhr

Am kommenden Dienstag werde er verhaftet, hat Donald Trump nun selbst behauptet. Seine Anhänger rief der Ex-US-Präsident deshalb zu Protesten auf. Hintergrund sind Ermittlungen wegen einer Schweigegeldzahlung.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwartet, dass er am kommenden Dienstag festgenommen wird. "Der haushoch führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächste Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!", schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. "Illegale undichte Stellen" der Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan deuteten darauf hin. Trump rief deshalb seine Anhänger zu Protesten auf.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen einer Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro), die Trumps damaliger Privatanwalt Michael Cohen kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geleistet hatte.

Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, gibt an, Jahre vor der Wahl Sex mit Trump gehabt zu haben, was dieser bestreitet. Mit der Zahlung sollte offenbar verhindert werden, dass Clifford an die Öffentlichkeit geht, was Trump im Wahlkampf hätte schaden können.

Verstoß gegen Wahlkampffinanzierung möglich

Die Geldflüsse könnten gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Sollte es zu einer Anklage gegen Trump kommen, wäre es das erste Mal, dass ein ehemaliger US-Präsident angeklagt wird. Die Sicherheitsbehörden haben laut der Nachrichtenagentur AP mit Vorbereitungen für die Möglichkeit begonnen, dass Trump angeklagt werden könnte.

Das Geschworenengremium entscheidet in den USA nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden soll. US-Medien gehen davon aus, dass dies bei Trump in den kommenden Tagen passiert. Der Ex-Präsident sieht sich derzeit mit einer Reihe von Ermittlungen konfrontiert.

Trump kündigt Wahlkampfkundgebung an

Der 76-jährige Republikaner hatte im vergangenen November eine erneute Präsidentschaftsbewerbung verkündet und will bei den Wahlen 2024 das Weiße Haus zurückerobern. Vor seiner Mitteilung über die seiner Ansicht nach bevorstehenden Verhaftung hatte Trump erklärt, dass er die erste Kundgebung seines Wahlkampfs in Texas abhalten werde. Veranstaltungsort am Abend des 25. März soll Waco sein, wie sein Wahlkampfteam bekannt gab.

Trump hat eine große Anhängerschaft in Texas. Die ersten Monate seines Wahlkampfs verbrachte er vorwiegend in seinem Anwesen in Florida, hat aber inzwischen damit begonnen, Staaten zu besuchen, in denen früh abgestimmt wird.