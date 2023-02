US-Republikaner Nikki Haley fordert Trump heraus Stand: 14.02.2023 14:32 Uhr

Die US-Republikanerin Haley will Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei werden. Sie fordert damit Donald Trump heraus - ihren früheren Chef. Während seiner Regierungszeit war sie US-Botschafterin bei den UN.

Die US-Politikerin Nikki Haley will Präsidentschaftskandidatin der Republikaner werden. Es sei an der Zeit für eine neue Generation von Führungskräften, kündigte sie ihre Bewerbung um die Kandidatur in einem Video an. Sie gilt als erste wichtige Herausforderin Donald Trumps, der seine Kandidatur bereits angekündigt hat.

Haley, Tochter indischer Einwanderer, wurde in South Carolina geboren, wo sie von 2011 bis 2017 Gouverneurin war. Anschließend war sie bis Ende 2018 unter Ex-Präsident Trump US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen - sie tritt also gegen ihren früheren Chef an.

Sie wolle "haushaltspolitische Verantwortung wiederentdecken, unsere Grenze sichern und unser Land, unseren Stolz und unsere Bestimmung stärken", sagte Haley in ihrem Ankündigungsvideo. China und Russland seien auf dem Vormarsch und glaubten, dass die USA schikaniert und herumgeschubst werden könnten. Haley machte deutlich, dass sie sich nichts gefallen lassen wolle. "Und wenn du zurücktrittst, tut es ihnen mehr weh, wenn du Absätze trägst."

Haley: Generationenwechsel nötig

Mit ihrer Entscheidung ändert Haley ihre frühere Haltung. Vor zwei Jahren hatte sie erklärt, nicht gegen Trump antreten zu wollen. Als Begründung für ihre Kehrtwende nannte sie die wirtschaftliche Situation des Landes und dass ein "Generationenwandel" nötig sei: Zur Präsidentschaftswahl im Herbst 2024 wäre Haley 52 Jahre alt, Trump dagegen 78.

Um die Präsidentschaftskandidatin der Republikaner zu werden, muss Haley sich in den parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Am Mittwoch will sie in Charleston in South Carolina ihre erste große Wahlkampfrede halten.