Eilmeldung New Yorker Staatsanwaltschaft Anklage gegen Trump wegen Betrugs Stand: 21.09.2022 18:01 Uhr

Die New Yorker Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Trump und einige seiner Familienangehörige. Dabei geht es um den Verdacht des Betrugs im Zusammenhang mit Geschäftspraktiken seines Familienimperiums.

Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New York erhebt eine Zivilklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Betrugs. Auch gegen Trumps Unternehmen und seine Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka wird Anklage erhoben, wie Generalstaatsanwältin Letitia James ankündigte.

Wie James weiter mitteilte, strebt sie Geldstrafen in Höhe von insgesamt 250 Millionen Dollar an. Außerdem solle Trump und seiner Familie für immer verboten werden, Geschäfte im Bundesstaat New York zu machen.

Weitere Informationen in Kürze.