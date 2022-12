Unruhen in Peru Auswärtiges Amt warnt vor Reisen Stand: 23.12.2022 10:28 Uhr

Seit der Amtsenthebung und Festnahme von Präsident Castillo wird Peru von Unruhen erschüttert. Das Auswärtige Amt hat nun von "nicht notwendigen" Reisen abgeraten. Castillos Nichte berichtet, er sei bei schlechter Gesundheit.

Angesichts der anhaltenden Proteste in Peru hat das Auswärtige Amt von "nicht notwendigen" Reisen in das südamerikanische Land abgeraten. Von Reisen in die südlich gelegenen Regionen Cusco, Arequipa und Apurímac werde sogar dringend abgeraten, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Demnach ist vor allem Cusco von Unruhen betroffen.

Menschenansammlungen meiden

Laut Auswärtigem Amt sollten Reisende Menschenansammlungen meiden und sich über lokale Medien und Behörden informieren. Zwar hätten die lokalen Regierungen und einige Orte sich auf einen Waffenstillstand bis zum 2. Januar geeinigt, hieß es. Dies bedeute aber nicht, dass es nicht doch zu vereinzelten, auch gewaltsamen Demonstrationen und spontanen Straßensperren kommen könne, erklärte das Auswärtige Amt.

Seit Wochen kommt es in Peru zu gewaltsamen Zusammenstößen von Anhängern des abgesetzten Präsidenten Pedro Castillo und den Sicherheitskräften. Nach offiziellen Angaben kamen dabei mehr als 20 Menschen ums Leben. Die Demonstranten fordern die Freilassung von Castillo, der in Untersuchungshaft sitzt, und sofortige Neuwahlen. Außerdem fordern sie den Rücktritt seiner Nachfolgerin Boluarte.

Castillos Nichte äußert sich besorgt

Castillos Nichte forderte unterdessen Gerechtigkeit und Transparenz. Ihr Onkel sei bei schlechter Gesundheit, berichtete sie.

Castillo wird von der Staatsanwaltschaft ein Putschversuch vorgeworfen. Perus neue Präsidentin Dina Boluarte verhängte für das ganze Land den Ausnahmezustand. Damit erhielt das Militär zusätzliche Vollmachten und patrouillierte in den Städten. In zahlreichen Provinzen galten zudem nächtliche Ausgangssperren ab 18 Uhr.

Das Parlament machte schließlich den Weg für vorgezogene Neuwahlen frei. Es stimmte mit großer Mehrheit für eine Verfassungsreform, mit der die Präsidenten- und Parlamentswahlen von 2026 auf April 2024 vorgezogen werden. Die Reform muss noch in zweiter Lesung mit einer Zweidrittelmehrheit bestätigt werden.