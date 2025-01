Anschlag von New Orleans FBI geht inzwischen von Einzeltäter aus Stand: 02.01.2025 18:40 Uhr

Nach dem Anschlag mit einem Truck in New Orleans mit 14 Toten gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus. Auch eine Verbindung zur Cybertruck-Explosion in Las Vegas schließen sie aus.

Fast 24 Stunden lang haben Ermittler nach dem Anschlag in New Orleans nach möglichen Mittätern gesucht. Nun hat das FBI während einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass derzeit nicht von weiteren Tätern ausgegangen werde. "Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass die Bürger sich in Gefahr befinden", sagte Christopher Raia, stellvertretender Direktor der Anti-Terror-Abteilung des FBI.

Auch eine Verbindung zur Explosion eines Tesla Cybertrucks vor einem Trump-Hotel in Las Vegas sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar. Der Vorfall, bei dem der Fahrer des Wagens in Las Vegas getötet wurde, ereignete sich nur wenige Stunden nach der Attacke in New Orleans.

Der mutmaßliche Täter Shamsud-Din J. war mitten in der Silvesternacht mit einem Pick-up-Truck in der belebten Bourbon Street in New Orleans in eine Menschenmenge gerast. Er tötete 14 Menschen und verletzte 30 weitere. Der Vorfall ereignete sich nur Stunden vor dem Sugar Bowl - der Meisterschaft im College Football.

Sprengsatz in Kühlbox versteckt

Bei der Polizei waren nach dem Anschlag mehrere Hinweise zu selbstgebauten Sprengsätzen, die in der Nachbarschaft versteckt wurden, eingegangen. Die Ermittler haben zwei selbstgebaute Sprengsätze gefunden - einen in direkter Nähe zur Bourbon Street, dem Ort des Anschlags, ein weiterer wurde einige Häuser weiter entdeckt. Der Täter hatte einen der beiden selbstgebauten Sprengsätze in einer Kühlbox verstaut und diese auf dem Gehweg abgestellt.

Überwachungsvideos sollen zeigen wie mehrere Menschen im Vorbeigehen die Kühlbox öffneten und dann wieder schlossen, sagte FBI-Agent Raia. Die Ermittler seien deshalb zunächst von möglichen Mittätern ausgegangen. Inzwischen sei jedoch klar, dass es sich um neugierige Passanten gehandelt habe. Der stellvertretender Direktor der Anti-Terror-Abteilung rief Augenzeugen dazu auf, sich bei der Polizei zu melden.

400 Hinweise und Hunderte Stunden Videomaterial

In den vergangenen Stunden wurden bereits mehr als 400 Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern und Hunderte Stunden Material von Videokameras ausgewertet. Die Ermittlungen glichen einem komplizierten Puzzle, sagte der Gouverneur des US-Bundesstaats Louisiana, Jeff Landry.

Shamsud-Din J. soll nach jetzigen Erkenntnissen am 30. Dezember den Pick-up-Truck in Houston in Texas von einer Autovermietung abgeholt haben. Am Tag darauf fuhr er in Richtung New Orleans und postete in der Nacht insgesamt fünf Videos auf Facebook.

FBI geht von islamistischem Terroranschlag aus

In dem letzten veröffentlichten Video sagte der 42-Jährige, dass er zunächst seine Familie und Freunde habe töten wollen. Er erhoffe sich jedoch von dem Anschlag in New Orleans eine größere mediale Aufmerksamkeit für den "Kampf zwischen Gläubigen und Nicht-Gläubigen", sagte er in dem Video.

Das FBI ist der Überzeugung, dass es sich um einen islamistischen Terroranschlag im Namen des sogenannten Islamischen Staates (IS) handelt. Shamsud-Din J., ein US-amerikanischer Staatsbürger und Veteran, sei seit dem Sommer ein Anhänger des IS. Drei Telefone und zwei Laptops werden laut FBI-Angaben derzeit ausgewertet.