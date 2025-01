eilmeldung Bei Silvesterfeiern in New Orleans Fahrzeug fährt in Menschenmenge - mehrere Tote Stand: 01.01.2025 13:39 Uhr

Im Ausgehviertel der US-Stadt New Orleans ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast - während der Feiern in der Silvesternacht. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben. Die Hintergründe sind noch unklar.

In der US-Stadt New Orleans ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach Angaben der Stadtverwaltung kamen mindestens zehn Menschen ums Leben. Zudem wurden mindestens 30 Menschen verletzt. Die Verletzten seien in fünf Krankenhäuser der Umgebung gebracht worden.

Der Vorfall ereignete sich in der Bourbon Street im French Quarter, dem touristischen Zentrum und Ausgehviertel der Stadt, während dort noch Silvester gefeiert wurde. Die Behörden forderten die Menschen auf, das Viertel zu meiden.

Angeblich fielen auch Schüsse

Der Gouverneur des Bundesstaates Louisiana, Jeff Landry, sprach in einer ersten Reaktion von einer "schrecklichen Gewalttat".

US-Medien zitieren Augenzeugen mit der Aussage, ein größerer Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit in die Menschen auf einem Gehweg gefahren. Auch Schüsse sollen zu hören gewesen sein. Eine Bestätigung dafür gibt es derzeit nicht.

Weitere Informationen in Kürze