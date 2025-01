Auto rast in feiernde Menschen FBI stuft Tat in New Orleans als Terroranschlag ein Stand: 01.01.2025 16:18 Uhr

Im Ausgehviertel von New Orleans ist ein Mann in der Silvesternacht mit einem Pick-up in eine Menschenmenge gerast. Das FBI spricht von einem Terroranschlag. Zehn Menschen kamen ums Leben.

Der Mann, der am frühen Neujahrsmorgen mit einem Fahrzeug in der US-Stadt New Orleans in eine Menschenmenge gerast war, ist tot. Der Fahrer starb nach einem Schusswechsel mit Polizisten, teilte die Polizei mit. Die US-Bundespolizei FBI betrachtet den Fall inzwischen als Terroranschlag. Es seien entsprechende Ermittlungen eingeleitet worden.

In früheren Äußerungen hatte das FBI diese Formulierung ausdrücklich nicht verwendet - anders als die Bürgermeisterin der Stadt. Zu den möglichen Motiven des Mannes äußerte sich das FBI aber bislang nicht. Auch über seine Identität gibt es keine Informationen.

Der Vorfall ereignete sich um 3:15 Uhr nachts (Ortszeit) in der Bourbon Street im French Quarter, dem touristischen Zentrum und Ausgehviertel der Stadt, während dort noch Silvester gefeiert wurde.

Polizei: Wollte so viele wie möglich überfahren

Der Fahrer des Wagens habe "vorsätzlich" gehandelt, sagte Polizeipräsidentin Anne Kirkpatrick, es sei "kein Fall von Trunkenheit am Steuer" gewesen. Der Mann habe versucht, so viele Menschen wie möglich zu überfahren. Laut Alethea Duncan vom FBI-Büro in New Orleans wurden auch "improvisierte Sprengsätze" gefunden. Es werde nun geprüft, ob sie funktionsfähig waren oder nicht, wird sie von CNN zitiert.

US-Präsident Joe Biden wurde über den Anschlag informiert. Das Weiße Haus stehe mit der Bürgermeisterin in Kontakt, um Unterstützung anzubieten, teilte das Weiße Haus in einer Erklärung mit.