Nachfolgerin Musks Linda Yaccarino wird neue Chefin von Twitter Stand: 12.05.2023 18:53 Uhr

Bereits gestern gab Musk bekannt, eine Nachfolgerin für den Posten als Twitter-Chef gefunden zu haben. Nun ist es offiziell: Die Werbemanagerin Linda Yaccarino wird demnächst die Onlineplattform leiten.

Die Werbemanagerin Linda Yaccarino wird neue Chefin der Onlineplattform Twitter. Das gab Twitter-Eigentümer Elon Musk in dem Kurzbotschaftendienst bekannt und bestätigte damit jüngste US-Medienberichte. Die neue Geschäftsführerin des Kurznachrichtendienstes leitete zuletzt das Anzeigengeschäft beim Medienriesen NBC Universal.

Yaccarino werde sich auf geschäftliche Aufgaben konzentrieren, während er selbst für "Produktdesign und neue Technologie" zuständig sein werde. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Linda, um diese Plattform in X zu verwandeln, die Alles-App", schrieb er weiter. Offen ist, wie viel Handlungsfreiheit die neue Managerin neben Musk haben wird.

Bereits zuvor Spekulationen über Yaccarino

Musk hatte am Vortag angekündigt, dass er bald den Chefjob abgeben wolle. Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in rund sechs Wochen übernehmen, schrieb er in einem Tweet. Einen Namen nannte er dabei nicht.

Schnell kamen Medienberichte auf, dass es Yaccarino sei, die mit Twitter verhandele. NBC Universal gab ebenfalls heute bekannt, dass sie das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlasse. Zuvor arbeitete sie auch lange im TV-Geschäft von Warner.

NBC Universal ging jüngst einen Deal mit Twitter rund um Material von den Olympischen Spielen in Paris 2024 ein. "Variety" schrieb unter Berufung auf Yaccarinos Umfeld, sie habe schon länger ihre Bewunderung für Musk zum Ausdruck gebracht. Mitte April interviewte sie ihn auf der Bühne einer Branchenkonferenz und zeigte dabei Sympathie für seine Ansichten und erklärten Ziele.

Elon Musk und Linda Yaccarino auf der Marketingkonferenz "POSSIBLE".

Chaotische und kontroverse Zeit als Twitter-Chef

Musk hatte Twitter im Oktober vergangenen Jahres gekauft. In diesem Zuge hatte er alle Top-Manager gefeuert und selbst den Chefposten übernommen. Musk - der auch den Elektroautobauer Tesla und die Raketenfirma SpaceX leitet - hatte aber stets signalisiert, dass dies keine Dauerlösung sei.

Seine Zeit als Twitter-Chef war von Chaos und Kontroversen geprägt. Weil Musks Entscheidungen Nutzer und Werbekunden verschreckten, ließ er Ende 2022 Twitter-Nutzer über seine Zukunft an der Spitze des Unternehmens abstimmen.

Damals sprachen sich 56,3 Prozent der Teilnehmer für seinen Abgang aus. Daraufhin kündigte Musk seinen Rückzug an, "sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen".