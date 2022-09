Ich glaube, dass die Novelle gerade wegen der tiefgreifenden Veränderungen, die sie in der kubanischen Gesellschaft anregt, Reaktionen hervorruft. Zum Teil motiviert durch den traditionellen Konservatismus, der lange Zeit bestimmte Verhaltensweisen gesellschaftlich ächtete. Aber es gibt auch Interessen, die die Debatte über das Familiengesetzbuch in eine Debatte über den kubanischen Staat an sich verwandeln wollen.