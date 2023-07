Freispruch in London Kann Kevin Spacey auf ein Comeback hoffen? Stand: 27.07.2023 07:31 Uhr

Schauspieler Kevin Spacey ist in Großbritannien von den Vorwürfen sexueller Übergriffe freigesprochen worden. Die Filmbranche hatte sich wegen der Anschuldigungen von ihm abgewandt. Gelingt nun die Rückkehr nach Hollywood?

Kevin Spacey war nach dem Urteilsspruch erleichtert, zu Tränen gerührt. In einem sehr kurzen Statement sagte der Schauspieler in London, er müsse die Geschehnisse nun erst einmal verarbeiten. Er sei der Jury aber enorm dankbar, dass sie sich die Zeit genommen habe, alle Beweise genau zu prüfen, bevor sie zu einer Entscheidung gekommen sei. Er sei demütig über den Ausgang des Prozesses.

Vier Männer hatten den Oscar-Preisträger unter anderem Nötigung zum Geschlechtsverkehr vorgeworfen. Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 2001 und 2013 in Großbritannien. Spacey hatte die Anschuldigungen stets abgestritten, alle sexuellen Kontakte hätten einvernehmlich stattgefunden. Die Jury sprach ihn am Mittwoch in allen Anklagepunkten frei.

Auch in den USA ließen sich die Anklagepunkte, die es gegen Spacey in den vergangenen Jahren gab, nicht erhärten. Dort musste er sich beispielsweise in einem Zivilprozess wegen Missbrauchs verantworten. Sein Schauspielkollege Anthony Rapp hatte ihn beschuldigt, ihn als Jugendlichen sexuell missbraucht zu haben. 2022 wurde Spacey auch davon freigesprochen.

Aus Serie und Film gestrichen

Bis die Vorwürfe öffentlich wurden, war Spacey vor allem eines: ein sehr erfolgreicher Hollywood-Schauspieler. Zweimal gewann er schon einen Oscar: für "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty". Viele Zuschauer kennen ihn auch in seiner Rolle als schmieriger und skrupelloser Politiker Frank Underwood in der Netflix-Serie "House of Cards".

Netflix reagierte, nachdem die Anschuldigungen publik wurden. Spacey wurde aus der Serie geworfen und auf Schadenersatz verklagt. Die Begründung: Er habe gegen Verhaltensregeln am Set verstoßen.

Regisseur Ridley Scott ersetzte ihn nachträglich in seinem Film "All the money in the world". Die Filmbranche in Hollywood distanzierte sich von ihm.

Spacey wehrte sich per YouTube-Video

Gegen die Vorwürfe hat sich Spacey in einem selbstgedrehten Video gewehrt, das er 2018 auf YouTube veröffentlicht hatte. Darin sagte er scheinbar in seiner Serienrolle als machtbewusster Präsident Frank Underwood:

Sie brennen darauf, dass ich erkläre, dass alles, was gesagt wurde, wahr ist und dass ich bekommen habe, was ich verdient habe. Wäre das nicht einfach? Wenn alles so einfach wäre? Wir beide wissen, dass es nie so einfach ist, nicht in der Politik und nicht im Leben.

Hollywood hüllt sich in Schweigen

In einem kroatischen und italienischen Film spielte Spacey seitdem mit, eher kleine Produktionen. Der Film "Peter Five Eight" soll im August in die amerikanischen Kinos kommen. Darin spielt Spacey die Hauptrolle - einen, wie es heißt, "glamourösen Immobilienmakler mit einem dunklen Geheimnis".

Ob dies ein Comeback bedeutet? Im Interview mit dem deutschen "Zeit"-Magazin sagte Spacey, wenn er freigesprochen werde, würde auch das Telefon sofort wieder klingeln.

Prominente Stimmen, die ihm zum Freispruch gratulieren, sucht man jedoch vergeblich. Hollywood hüllt sich eher noch in Schweigen. Möglicherweise ist es noch zu früh, um zu sagen, ob Spaceys Karriere wieder Fahrt aufnehmen kann und ob man ihn wieder auf den roten Teppichen empfangen will - die gibt es wegen der anhaltenden Schauspieler-Streiks ohnehin gerade nicht.