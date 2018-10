Als erster Deutscher und zweiter Europäer hat Alexander Gerst das Kommando auf der Internationalen Raumstation ISS übernommen. Mit einem Glockenläuten löste er den US-Astronauten Andrew Feustel ab.

Astronaut Alexander Gerst hat als erster Deutscher das Kommando und somit die Gesamtverantwortung auf der Internationalen Raumstation ISS übernommen. Sein Vorgänger Drew Feustel überreichte ihm zum Abschied symbolisch den Schlüssel für die ISS-Luke.

"Das ist eine erstaunliche Maschine", sagte Gerst bei der feierlichen Zeremonie auf der ISS rund 400 Kilometer über der Erde. Deshalb wolle er als Kommandant die ISS als "phantastische Plattform" für Experimente weiterführen.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat das Kommando auf der ISS übernommen.

Der Geophysiker aus Baden-Württemberg war im Juni vom Raumfahrtbahnhof Baikonur zur ISS gestartet. Er soll im Dezember wieder auf die Erde zurückkehren. Es ist sein zweiter Einsatz auf der ISS, bereits 2014 arbeitete er dort für einige Monate.

Gerst hat bis zum Ende seiner Mission und seiner Rückkehr zur Erde sowohl die Gesamtverantwortung für die Crew der Expedition 57, als auch für alle Module der Raumstation, so das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die Module umfassen den amerikanischen, russischen, japanischen und europäischen Teil.

"Sehr großer Vertrauensbeweis"

"Die Übergabe der Gesamtverantwortung für die Crew und die Raumstation ISS an den deutschen ESA-Astronauten Gerst ist ein sehr großer Vertrauensbeweis für die Partnerschaft zwischen Europäern und den anderen ISS-Nationen, insbesondere den beiden ISS-Gründungsnationen USA und Russland", sagt Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR.

Der US-Astronaut Feustel und zwei weitere Raumfahrer sollen am Donnerstag in der kasachischen Steppe ankommen. Eine Woche lang ist die ISS deshalb nur mit einer kleinen Mannschaft besetzt. An Bord sind noch der Kosmonaut Sergej Prokopjew, die US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor und Gerst, der unter dem Namen "Astro-Alex" in sozialen Netzwerken auftritt.