Nachdem die von der "Alan Kurdi" geretteten 65 Flüchtlinge in Malta an Land gehen durften, setzt das Schiff seine Mission fort. Gelobt wird die Rolle der Bundesregierung in dem Fall.

Von Tassilo Forchheimer, ARD-Studio Rom

Nach diesem Wochenende kann man leicht den Überblick verlieren. Nach der "Sea-Watch 3", die noch immer vor Sizilien an der Kette liegt, haben die italienischen Behörden nun auch ein italienisches Rettungsschiff beschlagnahmt, die Segeljacht "Alex" der Organisation Mediterranea, die mehr als 40 Schiffbrüchige nach Lampedusa gebracht hatte.

Ganz anders erging es der deutschen "Alan Kurdi", die sich am Sonntagabend über das schnelle Happy-End ihrer jüngsten Rettungsmission freuen durfte. "Zu unserer Überraschung und großer Freude hat es diesmal keine wochenlange Verhandlung über Einzelschicksale von Menschen gegeben", sagt Einsatzleiter Gorden Isler. "Malta hat zusammen mit der Europäischen Kommission und unter Federführung der Bundesregierung eine schnelle Lösung gefunden."

Rettungsschiff "Alan Kurdi" erreicht Malta

morgenmagazin, 08.07.2019, Katja Rieth, ARD Rom





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-564435~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

65 Migranten in Malta an Land gebracht

Dadurch entging das Schiff der Regensburger Rettungsorganisation Sea-Eye einer Beschlagnahmung. Die 65 Migranten an Bord des ehemaligen Forschungsschiffes wurden auf hoher See von der maltesischen Marine übernommen, die die Passagiere schließlich an Land brachte.

Die Menschen sollen von Malta aus direkt auf andere EU-Länder verteilt werden - zusammen mit weiteren Migranten, die die Inselrepublik in den vergangenen Tagen erreicht hatten.

An der schnellen Lösung scheinen vor allem deutsche Regierungsstellen beteiligt gewesen zu sein, so die Beobachtung von Gorden Isler. "Ganz besonders beeindruckt sind wir von dem wiederholten Engagement des Auswärtigen Amtes - das war für uns jederzeit ansprechbar", sagte Isler. "Das ist nicht zum ersten Mal so gewesen - und dafür sind wir wirklich dankbar."

Salvini weist Seehofers Appell zurück

Italiens Innenminister Matteo Salvini setzt weiter auf eine harte Linie in der Flüchtlingspolitik - und hat damit bei der Bevölkerung zunehmend Erfolg.

Einem Appell von Bundesinnenminister Horst Seehofer, die italienischen Häfen wieder für Rettungsschiffe zu öffnen, hatte dessen Amtskollege Matteo Salvini zuvor eine provokative Absage erteilt. Italien sei keine Müllkippe für alle möglichen Probleme, die Europa nicht zu sehen vorgebe, so der Rechtsaußenpolitiker, dessen harte Linie inzwischen auch die eigene Regierung ins Wanken bringt.

Das könnte durchaus beabsichtigt sein. Laut Umfragen unterstützen mehr als die Hälfte der Italiener den Kurs Salvinis. Das macht für ihn Neuwahlen immer reizvoller.

Oppositionelle Stimmen in Italien tun sich dagegen schwer, Gehör zu finden. Zum Beispiel die von Alessandra Sciurba von der italienischen Rettungsorganisation Mediterranea. "Wir müssen unverzüglich aufs Meer zurückkehren. Wir können nicht aufhören, weil wir überzeugt sind, dass es wichtig ist, dort zu sein, wo wir nicht sein müssten, wenn es legale Zugangswege und humanitäre Korridore geben würde", sagt Sciurba.

"Das ist der einzige Weg, die Schleuser zu besiegen, die zu den Profiteuren der italienischen Regierungpolitik gehören", so Sciurba. Weil die Regierung in Rom die libysche Küstenwache dafür bezahle, dass sie die Migranten immer wieder in die Arme der Schleuser zurücktreibe, die sie dann erneut ausbeuten könnten.

Die "Alan Kurdi" machte sich erneut auf den Weg in Richtung Süden, um ihre Seenotrettungsmission fortzusetzen.

"Alan Kurdi" setzt Mission fort

Das Sterben vor der libyschen Küste geht unterdessen weiter. Der Bürgerkrieg dort mache die Flucht über das Meer für viele Menschen alternativlos, meint Gorden Isler, der Einsatzleiter der "Alan Kurdi".

"Wir haben uns entschieden, wieder in die libysche SAR-Zone zu fahren. Es gibt dort im Moment kein Rettungsschiff. Das Wetter ist gut", sagt Isler. "Wir haben noch eine Missionswoche Zeit. Und die ganze Crew hat sich entschieden, dass sie diese in der libyschen SAR-Zone verbringen will. Deshalb sind wir jetzt wieder auf dem Weg und bringen die Alan Kurdi an den Ort, wo sie so dringend gebraucht wird."

Noch in der Nacht schlug das Schiff einen Kurs in südlicher Richtung ein - auf den Tag genau sechs Jahre nach dem Besuch von Papst Franziskus auf Lampedusa, mit dem das Kirchenoberhaupt auf das Sterben im Mittelmeer aufmerksam machen wollte. Seitdem sind die Probleme nicht kleiner geworden.

Aktueller Stand "Alan Kurdi" - Situation Seenotrettung im Mittelmeer

Tassilo Forchheimer, ARD Rom

08.07.2019 09:14 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.