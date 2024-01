Japanische Mondsonde "SLIM" erwacht zu neuem Leben Stand: 29.01.2024 02:56 Uhr

Die auf dem Mond gelandete japanische Sonde "SLIM" ist nach tagelangem Stromausfall wieder in Betrieb gegangen. Wie die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa bekanntgab, funktionieren die Sonnenkollektoren jetzt offenbar.

Die japanische Weltraumsonde "SLIM" hat nach der Wiederherstellung der Stromversorgung ihren Betrieb wieder aufgenommen. "Gestern Abend ist es uns gelungen, die Kommunikation mit 'SLIM' herzustellen und den Betrieb wieder aufzunehmen", teilte die japanische Weltraumbehörde Jaxa auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Demnach wurden sofort wissenschaftliche Beobachtungen gestartet. Der Lander erkunde inzwischen auch die Mondoberfläche.

"SLIM" - abgekürzt für "Smart Lander for Investigating Moon" (Intelligentes Landemodul zur Erforschung des Mondes) - war am 20. Januar japanischer Zeit auf der Mondoberfläche gelandet. Danach war es jedoch zu Problemen mit der Stromversorgung über die Solarzellen gekommen, weswegen die Weltraumsonde abgeschaltet werden musste. Vor der Abschaltung konnte das Kontrollzentrum in Japan jedoch noch Daten und Fotos herunterladen, die beim Landeanflug und nach der Landung auf der Mondoberfläche gespeichert und aufgenommen wurden.

Nur fünf Nationen bisher erfolgreich gelandet

Nach zwei gescheiterten Missionen war Japan im dritten Versuch eine Mondlandung geglückt. Zuvor waren erfolgreiche Mondlandungen nur den USA, der damaligen Sowjetunion, China und Indien gelungen.

Jaxa hatte sich trotz der anfänglichen Probleme mit der Energieversorgung zufrieden mit dem Projekt gezeigt, da eine Landung der Sonde sehr nah am anvisierten Ziel gelungen sei.