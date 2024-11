Börsen und US-Wahl Sagt die Trump-Aktie den Wahlsieg voraus? Stand: 01.11.2024 08:49 Uhr

Trump Media & Technology ist die ultimative Donald-Trump-Aktie. Zuletzt hat sie massive Gewinne eingefahren - ein Fingerzeig für den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl?

Wer wissen will, auf welchen neuen US-Präsidenten die Börsen wetten, der sollte auf den Aktienkurs der Trump Media & Technology Group (TMTG) schauen. Der Titel ist so etwas wie die ultimative Donald-Trump-Aktie, der Ex-Präsident hält etwa 57 Prozent der Anteile.

Trump gründete das Unternehmen im Februar 2021, nachdem er bei Twitter infolge des Sturms seiner Anhänger auf das US-Kapital am 6. Januar 2021 gesperrt worden war. Kernprojekt von TMTG ist die Social-Media-App "Truth Social", das Verlautbarungsorgan des Milliardärs.

Trump-Aktie mit über 300 Prozent Kursplus

Bezeichnend ist der volatile Kursverlauf der Trump-Aktie im Wahljahr 2024: In den ersten Monaten verzeichnete die TMTG-Aktie zunächst deutliche Kursgewinne - bis Kamala Harris auf den Plan trat. Mit der Nominierung von Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten begann der Niedergang der Trump-Aktie; der TMTG-Kurs brach bis auf 11,75 Dollar ein.

Je näher nun aber die US-Präsidentenwahl rückt, desto mehr gewinnt die Trump-Media-Aktie unter den Investoren wieder an Beliebtheit. Seit ihrem Tief Ende September hat sie in der Spitze bereits über 360 Prozent zugelegt; das Oktober-Hoch lag bei 54,68 Dollar. Die Harris-Scharte im Kursverlauf ist damit längst ausgewetzt.

Trump Media - eine typische Meme-Aktie?

Zahlreiche Anlegerinnen und Anleger wetten offenbar darauf, dass die Aktie weiter steigen wird, sollte Donald Trump die Wahl gewinnen. Allerdings hatten an den vergangenen Handelstagen die Skeptiker wieder merklich Aufwind; die Aktie ist von ihrem Oktober-Hoch wieder deutlich zurückgefallen.

Marktbeobachterinnen und Marktbeobachter sprechen von einer waschechten "Meme-Aktie", also einer Aktie, deren Kursentwicklung stark von der Aktivität in den Sozialen Medien beeinflusst wird. "Meme-Aktien appellieren an unsere Angst, etwas zu verpassen (FOMO) und unseren Wunsch, schnell reich zu werden", erklärt Joey Loss vom US-Finanzdienstleister Flow Financial. Kennzeichnend für Meme-Aktien ist zudem, dass sowohl die Kurshöhe als auch das Handelsvolumen gänzlich unabhängig von der Unternehmensleistung sind.

TMTG-Aktie ist massiv überbewertet

Tatsächlich hat sich der TMTG-Aktienkurs von den Fundamentaldaten zuletzt komplett entkoppelt. So wies die Firma für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres einen Nettoverlust von mehr als 344 Millionen Dollar aus - bei einer Marktkapitalisierung von zuletzt mehr als sieben Milliarden Dollar.

Legt man die Umsätze der ersten Jahreshälfte von insgesamt 1,607 Millionen Dollar zugrunde und rechnet diese aufs Gesamtjahr hoch, so wird Trump Media derzeit beim rund 2.200-Fachen seines diesjährigen Umsatzes gehandelt. Zum Vergleich: An der Börse gilt ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) unter 1 als moderate bis günstige Bewertung. Ein KUV von über 2 wird oftmals bereits als überbewertet angesehen.

Legt man diesen Maßstab zugrunde, so ist die TMTG-Aktie mit einem KUV von 2.200 massiv überbewertet. Die Kursrally von Trump Media ist nahezu vollständig auf die nahende US-Präsidentenwahl und die steigende Beliebtheit der Aktie in den Sozialen Netzwerken zurückzuführen. Anlegende setzen auf einen Sieg Trumps und hoffen auf weitere Kursgewinne nach dem 5. November.

Trump-Euphorie - Bitcoin bald bei 100.000 Dollar?

Doch nicht nur am Aktienmarkt positionieren sich die Investoren zunehmend für einen von ihnen angenommenen Wahlsieg Trumps. Auch am Kryptomarkt ist die Trump-Dynamik deutlich spürbar: Der Bitcoin-Kurs stieg in den vergangenen Handelstagen immer weiter in Richtung Allzeithoch. Es fehlt nicht mehr viel bis zur Bestmarke von 73.738 Dollar.

Trump hatte zuletzt verstärkt um Wählerstimmen aus der Krypto-Community geworben - nachdem er sich während seiner Präsidentschaft noch sehr negativ über den Bitcoin geäußert hatte. Er werde der "Bitcoin-Präsident" werden, den Amerika brauche, kündigte der Republikaner auf einer Branchenkonferenz an. Unter seiner Führung würden die USA zum globalen Marktführer für Kyptowährungen werden.

Prominente Krypto-Investoren wie die Zwillingsbrüder Tyler und Cameron Winklevoss setzen inzwischen auf einen Wahlsieg des Republikaners. Sollte es tatsächlich soweit kommen, dürfte der Bitcoin mittel- bis langfristig die 100.000-Dollar-Marke ansteuern, ist Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets überzeugt.

Wahl entscheidet über Trumps Vermögen

Inwieweit Trump sein Geld in Bitcoin und Co. investiert hat, ist leider nicht bekannt. Der Ausgang der Wahl dürfte für ihn dennoch massive finanzielle Konsequenzen haben, hängt sein persönliches Vermögen doch stark von der Kursentwicklung der TMTG-Aktie ab.

Sein Anteil von rund 57 Prozent ist an der Börse derzeit rund 4,0 Milliarden Dollar wert - und macht damit den Großteil sein gesamten Vermögen aus. Laut dem US-Magazin Forbes verfügt Trump aktuell über ein Nettovermögen von 6,2 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Ende September, also vor der massiven Kursrally der Trump-Media-Aktie, waren es noch 3,9 Milliarden Dollar gewesen.