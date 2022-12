Kakaoanbau und Regenwald Der hohe Preis der Schokolade Stand: 06.12.2022 08:23 Uhr

In der Weihnachtszeit ist sie wieder besonders gefragt: Schokolade. Doch der Kakaoanbau zerstört weiterhin riesige Flächen Regenwald - und Kinderarbeit ist immer noch weit verbreitet.

Von Bianca von der Au, tagesschau.de

In den Regenwäldern von Ghana und der Elfenbeinküste lebten früher große Herden von Wildelefanten und Schimpansen - heute stehen diese seltenen Arten in beiden Ländern vor dem Aussterben. Grund ist die Zerstörung ihres Lebensraums, des tropischen Regenwalds. Geopfert für Kakaoanbau, sagt Keshia Acheampong von der entwicklungspolitischen Organisation INKOTA.

Demnach stammt fast der gesamte Kakao der Elfenbeinküste von Flächen, die noch vor wenigen Jahren Regenwald waren. "Der Kakaoanbau ist ein zentraler Treiber für die Abholzung in Kakaoanbauregionen. Das ist besonders in Westafrika der Fall, in der Hauptanbauregion für Kakao."

Unfaire Löhne eine Ursache für Regenwaldzerstörung

Eine Ursache für die Zerstörung ist nach Ansicht der Organisation die schlechte Bezahlung der Kakaobauern. Weil der Kakaopreis so niedrig sei und die Einkommen zu gering, roden nach Angaben von INKOTA viele Kakaobauern die Waldflächen, um mehr Kakao anbauen und verkaufen zu können - und damit ihr Einkommen zu erhöhen. "Wenn sie sich entscheiden müssen, ob sie ihre Familie ernähren oder den Regenwald schützen wollen, haben sie ja nicht wirklich eine Wahl," so Acheampong zu tagesschau.de.

Schokoladenhersteller und ihre Nachhaltigkeits-Programme

Das INKOTA-Netzwerk sieht - wie andere Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen auch - vor allem die Schokoladen-Industrie in der Verantwortung. Dabei haben große Hersteller wie Nestlé, Lindt & Sprüngli und Milka-Macher Mondélez mittlerweile sogar eigene Nachhaltigkeitsprogramme ins Leben gerufen.

Doch was heißt das konkret? Auf ARD-Nachfrage bleiben die Antworten ziemlich schwammig. Etwa das Ziel von Nestlé "entwaldungsfreien Kakao zu beziehen". Bei Lindt & Sprüngli will man eine "solide Lebensgrundlage für die Kakaobauern und ihre Familien schaffen". Doch in Ghana und der Elfenbeinküste arbeiten laut INKOTA noch immer 1,5 Millionen Kinder im Kakaoanbau - zumal gut zwei Drittel der weltweiten Kakao-Ernte aus diesen beiden Ländern stammen.

Jeder Hersteller kann "nachhaltig" auf die Schokolade schreiben

Das weiß auch die Tropenbiologin Frauke Fischer aus eigener Anschauung: Sie hat selbst zehn Jahre in der Elfenbeinküste gearbeitet.

Vor sieben Jahren gründete sie mit einem Geschäftspartner ein kleines Schokoladen-Unternehmen, das den Kakao direkt bei Kleinbauern in Peru einkauft - über dem Fairtradepreis. Sie kritisiert, dass sich jeder Schokoladen-Hersteller mit dem Begriff "nachhaltig" schmücken kann. Die Wissenschaftlerin und Unternehmerin glaubt, dass die großen Produzenten mittlerweile wissen, dass viele Menschen langsam sensibilisiert seien für den Zusammenhang von Kakao und Regenwaldzerstörung.

"Viele große Hersteller haben Pilotfarmen oder Projekte, in denen es anders läuft." Doch aus ihrer Sicht sind die entscheidenden Fragen: "Wie hoch ist der Anteil des Kakaos, der in diesen Nachhaltigkeitsprojekten verarbeitet wurde? Wie belegen die Hersteller Nachhaltigkeit? Und wie viel Kakao kaufen sie bei großen Kakaomühlen, ohne genau zu wissen, wo der Kakao herkommt?"

Schokolade essen ohne schlechtes Gewissen?

Für den Konsumenten, der ohne schlechtes Gewissen Schokolade kaufen und genießen möchte, wird es also schwierig. Eine Orientierung können anerkannte Zertifikate bieten. Hoffnung setzen Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen zudem auf das Lieferkettengesetz, das am 1. Januar in Deutschland in Kraft tritt. Es soll die Herkunft von Rohstoffen transparent und nachverfolgbar machen.

Grundsätzlich geht es um den Wert der Schokolade und um die Frage, wer daran verdient. Der weltweite Umsatz der Schokoladenindustrie wird auf 110 Milliarden US-Dollar im Jahr geschätzt.

Nach Berechnungen von INKOTA erhalten Kakaobauern vom Verkaufspreis einer regulären Tafel Schokolade aber gerade einmal sieben Prozent. Das reicht bei weitem nicht aus, um die Kosten für Anbau und Pflege der Kakaobäume, für die Ernte, den Transport und den Lohn der Kakaobauern abzudecken.