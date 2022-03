Umtausch über Gazprombank Gas muss in Rubel gezahlt werden Stand: 31.03.2022 16:54 Uhr

Russland will laut Präsident Putin ab 1. April für Gaslieferungen nur noch Zahlungen in Rubel akzeptieren. Der Umtausch läuft aber über Konten bei der Gazprombank. Kunden aus Deutschland und anderen Ländern können dadurch weiter in Euro und Dollar überweisen.

Russische Gaslieferungen ins Ausland müssen nach einer Anordnung von Präsident Wladimir Putin ab morgen in Rubel gezahlt werden. Er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, erklärte das Putin in einer Fernsehansprache. Um ab dem 1. April weiter an das Gas zu gelangen, müssen ausländische Kunden nun Konten bei der russischen Gazprombank eröffnen.

"Wenn solche Zahlungen nicht geleistet werden, betrachten wir dies als Verzug der Käufer mit allen daraus resultierenden Konsequenzen", erklärte Putin. "Niemand verkauft uns etwas umsonst, und wir werden auch keine Wohltätigkeit tun - das heißt, bestehende Verträge werden gestoppt."

Gazprombank konvertiert Geld in Rubel

Zwar können die Zahlungen weiter in Euro oder Dollar getätigt werden. Allerdings ist ein Käufer aus "unfreundlichen" Staaten laut Dekret jetzt dazu verpflichtet, die Fremdwährung auf ein spezielles russisches Konto ("K-Konto") zu überweisen. Daraufhin konvertiert die Gazprombank das Geld im Namen des Kunden in Rubel und leitet es in der russischen Währung weiter an Gazprom, heißt es in der Anordnung.

Deutschland wird dementsprechend wohl weiter wie bisher in Euro für Gaslieferungen bezahlen können. Bereits vor Putins Ansprache hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax bestätigt, dass an einem Bezahlsystem gearbeitet wird, nach dem das Geld in Euro an die nicht von Sanktionen betroffene Gazprombank gezahlt, dann umgetauscht und in Rubel nach Russland überwiesen wird.

Neben Deutschland dürfen nach Worten von Italiens Ministerpräsident Mario Draghi auch alle anderen Staaten in Europa das russische Gas weiter in Euro oder Dollar bezahlen. Zuvor hatten verschiedene Aussagen für Verwirrung gesorgt. Unklar war zunächst, ob die Staaten selbst bereits in Rubel zahlen müssen oder eine Euro-Zahlung konvertiert wird. Eine Überweisung direkt in Rubel hatten die G7-Staaten abgelehnt.

"Auf alles das, was Putin entscheidet, gut vorbereitet"

Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte in einer ersten Reaktion, in den Lieferverträgen stehe, dass in Euro bezahlt werde. Er habe Putin gesagt, dass dies auch so bleiben werden. Der russische Präsident hatte den Scholz bereits gestern detailliert darüber informiert, wie die Rubel-Zahlungen für Gas vonstattengehen könnten. Regierungssprecher Steffen Hebestreit betonte daraufhin, Putin habe Scholz versichert, "dass sich für europäische Vertragspartner nichts ändern werde".

Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und sein französischer Kollege Brune Le Maire unterstrichen vor den jüngsten Äußerungen Putins, dass russische Gas-Lieferungen auch weiter in Euro oder Dollar bezahlt würden. "Wir sind auf alles das, was Putin entscheidet, gut vorbereitet", sagte Habeck. Man werde sich nicht erpressen lassen.

Gleichzeitig hätten er und der französische Minister einen täglichen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich zur Gasversorgung vereinbart. Falls gravierendere Maßnahmen ergriffen werden müssten, solle diese koordiniert passieren. Habeck hatte gestern die Frühwarnstufe eines Notfallplans Gas ausgerufen, die erste von drei Stufen. Damit soll die Vorsorge für einen möglichen russischen Lieferstopp gestärkt werden.

Ausweitung auf andere Rohstoffe?

Bereits in der vergangenen Woche hatte der russische Präsident verfügt, dass "unfreundlich" eingestellte Staaten - darunter Deutschland und alle weiteren EU-Länder - für Gaslieferungen künftig in Rubel bezahlen müssen. Gestern hatte das Präsidialamt noch mitgeteilt, die Umstellung solle schrittweise erfolgen. Nun tritt die Änderung doch schon morgen in Kraft. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien allerdings getrennte Prozesse, sagte Kremlsprecher Peskow gestern.

Putin begründete seine Rubel-Initiative damit, "dass unter Verstoß gegen die Normen des internationalen Rechts die Devisenreserven der Bank Russlands von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingefroren wurden". Damit hatte die EU auf Russlands Krieg gegen die Ukraine reagiert. Putin hatte gesagt, dass Zahlungen in Euro und Dollar nun keinen Wert mehr für das Land hätten.

Darüber hinaus wurde gestern bekannt, dass die Regierung in Moskau offenbar über eine Ausweitung der Praxis auf den Export von anderen Rohstoffen und Waren diskutiert. Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hatte vorgeschlagen, auch Öl und weitere Rohstoffe wie Metalle und Kohle sowie Dünger und Getreide in Rubel begleichen zu lassen. "Die europäischen Staaten haben alle Marktinstrumente, um in Rubel zu bezahlen", schrieb Wolodin bei Telegram. "Eine Zusammenarbeit sollte für beide Seiten Vorteile haben."