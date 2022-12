Von Firmen weltweit Rückgang von Fusionen und Übernahmen Stand: 30.12.2022 16:14 Uhr

Nach dem Rekordjahr 2021 ist die Gesamtzahl der weltweit abgeschlossenen Transaktionen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent gesunken. Das stellt den stärksten jährlichen Rückgang seit 2001 dar.

In der zweiten Jahreshälfte verzeichnete das weltweite Transaktionsgeschäft einen Rekordrückgang. Steigende Zinssätze, wirtschaftliche Unsicherheit und der Krieg in der Ukraine bremsten das Geschäft mit Mergers & Aquisitions (M&A), also den Einkauf und die Fusion mit anderen Unternehmen.

Weltweit sank das Gesamtvolumen der im Jahr 2022 weltweit abgeschlossenen Geschäfte gegenüber 2021 um 38 Prozent, der stärkste Rückgang im Jahresvergleich seit 2001. Dennoch lag das Volumen im historischen Vergleich auf einem hohen Niveau und über den globalen Gesamtwerten der Jahre 2016 und 2017.

Markt stand ab Sommer fast still

Die Verlangsamung folgt auf ein rasantes Jahr 2021, in dem die Transaktionen in die Höhe geschossen waren. In den USA und in Europa ging das Transaktionsvolumen in diesem Jahr um 39 Prozent zurück. Im asiatisch-pazifischen Raum sanken sie um 33 Prozent.

Nach Angaben des Datenanbieters Refinitiv wurden in den sechs Monaten bis Dezember Fusionen und Übernahmen im Wert von 1,4 Billionen US-Dollar angekündigt, wie die "Financial Times" berichtete. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 wurden noch Transaktionen im Umfang von 2,2 Billionen US-Dollar abgeschlossen. Das entspricht dem größten Rückgang von einem Halbjahr zum nächsten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1980.

Die Zahl der Megadeals im Wert von mehr als zehn Milliarden US-Dollar ging im Laufe des Jahres stark zurück: 25 wurden in der ersten Jahreshälfte unterzeichnet, aber nur elf in der zweiten. Mark Sorrell, Co-Leiter des Bereichs Global M&A bei Goldman Sachs, bezeichnete das Jahr 2022 als "eine Geschichte von zwei Hälften", da der Mangel an günstigen Finanzierungen den M&A-Markt nach dem Sommer zum Stillstand brachte.

Schlechte Zeiten für Investmentbanker

In einigen Fällen haben Investmentfirmen Schulden gekauft, um ihre eigenen Transaktionen zu bezahlen. Banken, die sich bereiterklärt hatten, Dutzende Mega-Übernahmen durch Private-Equity-Firmen zu finanzieren, als die Bedingungen noch günstiger waren, hatten weniger Möglichkeiten, neue Deals zu unterstützen, weil ihnen nun die Barmittel fehlten.

Der bekannteste nahezu gescheiterte Deal war die 44 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Die Banken waren gezwungen zu warten, um sich an der Kreditfinanzierung des Deals in Höhe von 12,7 Milliarden US-Dollar zu beteiligen. Milliardär Musk hatte nicht genug Eigenkapital und musste das Geld aus Eigenmitteln und Krediten beschaffen, um die umfänglichen Kosten der Transaktion zu zahlen.

Der Verkauf von Sportvereinen ist ein Bereich, in dem der Handel weiterhin lebhaft ist. Der Rekorddeal über vier Milliarden US-Dollar für die Basketballteams Phoenix Suns und Mercury im Dezember war der letzte in einer Reihe von Rekordverkäufen professioneller Sportteams in diesem Jahr. Zu denen gehören auch die Fußballvereine Chelsea FC und AC Mailand.