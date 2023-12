"Sozial-Leasing" in Frankreich E-Autos ab 54 Euro im Monat Stand: 15.12.2023 16:44 Uhr

In Frankreich gibt es jetzt sogenanntes "Sozial-Leasing" für E-Autos. Die Maßnahme soll Geringverdienende unterstützen - und bestenfalls auch die französische E-Auto-Industrie.

Emissionen runter, Produktion rauf - und obendrein noch sozial weniger privilegierten Familien helfen: Das ist die Idee hinter dem sogenannten "leasing social" in Frankreich. Auf einer Internet-Plattform können sich Interessierte ab sofort eintragen - und dann ab Januar E-Autos für 100 Euro oder weniger im Monat leasen.

Das Angebot richtet sich an Haushalte, deren Referenz-Einkommen weniger als 15.400 Euro pro Jahr beträgt. Wer im kommenden Jahr profitieren möchte, muss außerdem mindestens 15 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt wohnen - oder beruflich pro Jahr mehr als 8.000 Kilometer zurücklegen.

Regierung Macron löst Wahlversprechen ein

Für 2024 soll das Angebot auf 20.000 bis 25.000 mögliche Anmeldungen begrenzt sein, später aber schrittweise ausgeweitet werden. Für jedes geleaste Auto schießt der französische Staat bis zu 13.000 Euro zu. Das erspart den Menschen die ersten - meist sehr teuren - Leasingraten. Die Leasing-Verträge sollen dann für drei Jahre laufen und erneuerbar sein.

Das Sozial-Leasing ist ein Wahlkampf-Versprechen von Präsident Emmanuel Macron aus dem Vorjahr. Autos sind für mehr als 15 Prozent der französischen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Die Regierung will diese Quote drücken, um ihre Reduktionsziele bis 2030 einhalten zu können.

Staatlicher Bonus nicht mehr für "Made in China"

Nebenbei will sie die europäische - und besser noch die französische - Produktion ankurbeln: "Wir wollen helfen, vor allem E-Autos zu kaufen, die bei uns hergestellt wurden", sagte der Präsident in einer Videobotschaft in den Sozialen Netzwerken. Die günstigsten Angebote für das Sozial-Leasing - 54 Euro im Monat ohne Versicherung - gelten aktuell für Modelle, die zwar in Europa, aber nicht in Frankreich produziert werden.

Zeitgleich mit dem Sozial-Leasing hat Präsident Macron eine Reform des Öko-Bonus für Elektroautos angekündigt: Den gibt es künftig nicht mehr für E-Autos chinesischer Hersteller - oder solche, die in China produziert werden.