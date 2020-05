Mehr als vier Jahren nach dem Auffliegen des Abgasskandals entscheidet der Bundesgerichtshof über die zivilrechtliche Verantwortung von VW. Warum ist das Urteil so wichtig?

Von Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion

Der Bundesgerichtshof (BGH) muss über die Klage eines Mannes aus Rheinland-Pfalz entscheiden. Dieser hatte 2014 bei einem freien Händler einen VW Sharan gebraucht gekauft. Nach Bekanntwerden des Abgasskandals im Herbst 2015 verklagte er Volkswagen - er will seinen Wagen an VW zurückgeben und dafür den vollen Kaufpreis erstattet bekommen.

Nicht schlecht. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung hatte der Vorsitzende Richter vorläufig eingeschätzt, wie er und seine Kolleginnen und Kollegen die Sache sehen. Sie gehen wohl davon aus, dass VW durch den Einbau der Abschalteinrichtung den Kläger vorsätzlich sittenwidrig getäuscht hat. Dem Mann sei dadurch auch ein Schaden entstanden, denn er hätte das Auto nicht gekauft, wenn er von der illegalen Abschalteinrichtung gewusst hätte - ein solcher "ungewollter Vertrag" sei ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit und damit als solcher bereits ein Schaden. Das spätere Software-Update ändere hieran nichts. Das heißt, der Kläger kann wahrscheinlich eine Rückgabe des Autos gegen Erstattung des Kaufpreises durchsetzen.

Im konkreten Fall würde das bedeuten, dass VW dem Kläger von den rund 31.500 Euro Kaufpreis nur rund 25.600 Euro plus Zinsen zahlen muss. Der Mann ist sein Auto verhältnismäßig wenig gefahren. Bei anderen Klägerinnen und Klägern könnte der Nutzungsersatz also durchaus höher ausfallen.

Nach Angaben von VW liegen bei den unteren Gerichten noch rund 60.000 weitere Klagen. Das Urteil des Bundesgerichtshofs bringt für diese Verfahren Rechtssicherheit in wichtigen Grundfragen. Es kann gut sein, dass auf dieser Grundlage weitere Vergleiche geschlossen werden.

Bisher konnte der Autobauer eine Entscheidung durch das höchste deutsche Zivilgericht verhindern, indem er mit Klägerinnen und Klägern Vergleiche schloss. Mehrere zehntausende Einigungen hat es nach Angaben von VW bereits gegeben. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Die Vergleiche haben dazu geführt, dass die Gerichte in den unteren Instanzen, bei denen noch einige Diesel-Klagen liegen, keine klaren Vorgaben hatten, an denen sie sich orientieren konnten.

In dem Fall, der jetzt beim Bundesgerichtshof liegt, wird es auch deshalb zu einem Urteil kommen, weil der Kläger von dem Unternehmen Myright unterstützt wird, das Ansprüche zahlreicher anderer Betroffener durchsetzen will und deshalb ein Interesse an einer Grundsatzentscheidung hat.