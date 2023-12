Mehr als im EU-Schnitt Viel Verpackungsmüll in Deutschland Stand: 12.12.2023 11:25 Uhr

In Deutschland wurde zuletzt pro Kopf so viel Verpackungsmüll verbraucht wie in kaum einem anderen Staat der EU. Etwa 237 Kilogramm Kunststoff, Papier- oder Glasverpackungen fielen hierzulande an.

In Deutschland ist im Jahr 2021 deutlich mehr Verpackungsmüll pro Kopf verbraucht worden als im europäischen Durchschnitt. Rund 237 Kilogramm Kunststoff, Papier- oder Glasverpackungen fielen hierzulande pro Kopf an, wie das Statistische Bundesamt heute erklärte.

Pro Kopf produzierte in der EU nur Irland mit 246 Kilogramm mehr Verpackungsmüll als Deutschland. Das EU-Mittel lag 2021 bei knapp 189 Kilogramm. Erfasst werden dabei laut den Statistikern nicht nur Abfälle privater Haushalte, sondern der insgesamt in einem Land anfallende Verpackungsmüll.

EU will gegen Müllberg vorgehen

Wird das absolute Müllaufkommen betrachtet, liegt Deutschland auf Platz eins: 2021 fielen insgesamt 19,7 Millionen Tonnen an, wie das Statistische Bundesamt ausführte. Die zweitgrößte Menge an Verpackungsmüll insgesamt fiel mit rund 13,6 Millionen in Italien an, gefolgt von Frankreich mit rund 13,4 Millionen Tonnen.

Seit Jahren steigt die Menge des Verpackungsmülls in der EU an. Im Vergleich zu 2005 wurde im vergangenen Jahr in der EU fast 20 Prozent mehr Müll pro Kopf verbraucht, in Deutschland stieg die Pro-Kopf-Menge sogar um 26 Prozent.

Die EU will gegen diesen wachsenden Müllberg vorgehen und hat sich auf ein Gesetz zur Reduktion des Verpackungsmülls geeinigt: Das Europaparlament stimmte Ende November für ein Gesetz, das bis 2040 unter anderem 20 Prozent weniger Plastikverpackungen vorsieht als im Jahr 2018. Im Jahr 2030 sollen bereits alle Verpackungen recyclefähig sein.